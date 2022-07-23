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Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Горловку - РИА Новости, 23.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220723/dnr-1804560272.html
Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Горловку
Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Горловку - РИА Новости, 23.07.2022
Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Горловку
Украинские войска выпустили по Новобахмутовке 30 мин калибром 120 миллиметров и восемь снарядов калибром 122 миллиметра, десять мин калибром 120 миллиметров... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T20:51
2022-07-23T20:51
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Новобахмутовке 30 мин калибром 120 миллиметров и восемь снарядов калибром 122 миллиметра, десять мин калибром 120 миллиметров выпущено по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По сообщению представительства, 30 мин калибром 120 миллиметров выпустили по Новобахмутовке в период с 18.50 по 19.55 (совпадает с московским временем); в 20.05 по населенному пункту выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Десять мин калибром 120 миллиметров выпущено по Горловке (поселок шахты имени Гагарина) в 18.35, говорится в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол
20:51 23.07.2022
 
Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Горловку, выпустив 48 снарядов

© РИА Новости / Валерий МельниковЖенщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Новобахмутовке 30 мин калибром 120 миллиметров и восемь снарядов калибром 122 миллиметра, десять мин калибром 120 миллиметров выпущено по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По сообщению представительства, 30 мин калибром 120 миллиметров выпустили по Новобахмутовке в период с 18.50 по 19.55 (совпадает с московским временем); в 20.05 по населенному пункту выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
Десять мин калибром 120 миллиметров выпущено по Горловке (поселок шахты имени Гагарина) в 18.35, говорится в сообщении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Стирол
 
 
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