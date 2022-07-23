https://ria.ru/20220723/dnr-1804560272.html

Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Горловку

Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Горловку - РИА Новости, 23.07.2022

Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Горловку

Украинские войска выпустили по Новобахмутовке 30 мин калибром 120 миллиметров и восемь снарядов калибром 122 миллиметра, десять мин калибром 120 миллиметров... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T20:51

2022-07-23T20:51

2022-07-23T20:51

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

стирол

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Новобахмутовке 30 мин калибром 120 миллиметров и восемь снарядов калибром 122 миллиметра, десять мин калибром 120 миллиметров выпущено по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По сообщению представительства, 30 мин калибром 120 миллиметров выпустили по Новобахмутовке в период с 18.50 по 19.55 (совпадает с московским временем); в 20.05 по населенному пункту выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Десять мин калибром 120 миллиметров выпущено по Горловке (поселок шахты имени Гагарина) в 18.35, говорится в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол