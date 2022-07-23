Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Горловку, выпустив 48 снарядов
© РИА Новости / Валерий МельниковЖенщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Новобахмутовке 30 мин калибром 120 миллиметров и восемь снарядов калибром 122 миллиметра, десять мин калибром 120 миллиметров выпущено по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По сообщению представительства, 30 мин калибром 120 миллиметров выпустили по Новобахмутовке в период с 18.50 по 19.55 (совпадает с московским временем); в 20.05 по населенному пункту выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
Десять мин калибром 120 миллиметров выпущено по Горловке (поселок шахты имени Гагарина) в 18.35, говорится в сообщении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".