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Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ населенного пункта Спартак
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ населенного пункта Спартак - РИА Новости, 23.07.2022
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ населенного пункта Спартак
Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Спартак в ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T20:34
2022-07-23T20:34
2022-07-23T20:34
специальная военная операция на украине
в мире
спартак
украина
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Спартак в ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар по Спартаку, ранен мирный житель. В результате обстрела с позиций ВФУ по ул. Октябрьской ранен мирный житель 1962 г.р.", - говорится в сообщении.Пострадавший доставлен в больницу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, спартак, украина
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ населенного пункта Спартак
Штаб обороны ДНР: житель населенного пункта Спартак получил ранение при обстреле ВСУ