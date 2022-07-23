https://ria.ru/20220723/dnr-1804558348.html

Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ населенного пункта Спартак

Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ населенного пункта Спартак - РИА Новости, 23.07.2022

Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ населенного пункта Спартак

Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Спартак в ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T20:34

2022-07-23T20:34

2022-07-23T20:34

специальная военная операция на украине

в мире

спартак

украина

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Спартак в ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар по Спартаку, ранен мирный житель. В результате обстрела с позиций ВФУ по ул. Октябрьской ранен мирный житель 1962 г.р.", - говорится в сообщении.Пострадавший доставлен в больницу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

спартак

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, спартак, украина