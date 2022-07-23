Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра по Горловке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов натовского калибра по Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в селе Николаевка
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в селе Николаевка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.00 выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке в ДНР, сообщили в представительстве республики Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:00 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".