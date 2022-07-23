ВСУ выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке
Представительстве ДНР: украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.00 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18:00 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.