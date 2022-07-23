https://ria.ru/20220723/dnr-1804543281.html

ВСУ выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке

ВСУ выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 23.07.2022

ВСУ выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке

Украинские войска в 18.00 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T18:19

2022-07-23T18:19

2022-07-23T18:19

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

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нато

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.00 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, украина, киев, нато