07:03 23.07.2022 (обновлено: 09:13 23.07.2022)
В Крыму заявили о преодолении последней блокады со стороны Украины
Советник главы Крыма Крючков сообщил о преодолении полуостровом последней блокады
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМыс Капчик рядом с поселком Новый Свет в Крыму
Мыс Капчик рядом с поселком Новый Свет в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Восстановление взорванных электроопор в Херсонской области положило конец последней блокаде, устроенной киевскими властями в отношении Крыма, заявил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"Благодаря проведению спецоперации, нашей армии и работе федеральных министерств Крым преодолел устроенные киевским режимом водную, продовольственную, транспортную блокады, а теперь и самую последнюю — энергетическую. Крым получает воду по разблокированному Северо-Крымскому каналу, восстановлена торговля и транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, закольцована энергосистема. Все возвращается на круги своя", — сказал он.
Накануне министр энергетики Николай Шульгинов дал старт работе двух восстановленных линий электропередачи, соединяющих энергосистемы России, Херсонской и Запорожской областей. Переток активной мощности составит порядка 600 мегаватт. Теперь области будут обеспечены электричеством, даже если их отключат от украинской энергосистемы.
Крым оказался полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Тогда украинские радикалы взорвали электроопоры неподалеку от границы, на территории Херсонской области. Из-за этого вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины.
В Крыму ввели режим ЧС и графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, а позже были построены две новых ТЭС. В результате полуостров стал независимым от поставок электричества с Украины.