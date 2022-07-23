https://ria.ru/20220723/blokada-1804445596.html

В Крыму заявили о преодолении последней блокады со стороны Украины

В Крыму заявили о преодолении последней блокады со стороны Украины - РИА Новости, 23.07.2022

В Крыму заявили о преодолении последней блокады со стороны Украины

Восстановление взорванных электроопор в Херсонской области положило конец последней блокаде, устроенной киевскими властями в отношении Крыма, заявил РИА Новости РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T07:03

2022-07-23T07:03

2022-07-23T09:13

в мире

украина

херсонская область

николай шульгинов

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Восстановление взорванных электроопор в Херсонской области положило конец последней блокаде, устроенной киевскими властями в отношении Крыма, заявил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Накануне министр энергетики Николай Шульгинов дал старт работе двух восстановленных линий электропередачи, соединяющих энергосистемы России, Херсонской и Запорожской областей. Переток активной мощности составит порядка 600 мегаватт. Теперь области будут обеспечены электричеством, даже если их отключат от украинской энергосистемы. Крым оказался полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Тогда украинские радикалы взорвали электроопоры неподалеку от границы, на территории Херсонской области. Из-за этого вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму ввели режим ЧС и графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, а позже были построены две новых ТЭС. В результате полуостров стал независимым от поставок электричества с Украины.

https://ria.ru/20220718/kanal-1803329494.html

украина

херсонская область

россия

республика крым

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в мире, украина, херсонская область , николай шульгинов, россия, республика крым