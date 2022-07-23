https://ria.ru/20220723/bayden-1804448162.html

Байден назвал способ снизить стоимость топлива в США

Байден назвал способ снизить стоимость топлива в США - РИА Новости, 23.07.2022

Байден назвал способ снизить стоимость топлива в США

Введение потолка цен на нефть из России поможет снизить стоимость топлива в Соединенных Штатах, заявил президент США Джо Байден во время совещания с помощниками РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T07:58

2022-07-23T07:58

2022-07-23T08:45

экономика

цены на нефть

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джо байден

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Введение потолка цен на нефть из России поможет снизить стоимость топлива в Соединенных Штатах, заявил президент США Джо Байден во время совещания с помощниками по вопросам экономики.Американский лидер обратил внимание, что расценки на бензин остаются слишком высокими, а темпы их снижения недостаточно быстрыми.Среди других мер по снижению стоимости топлива в Соединенных Штатах он назвал наращивание добычи и высвобождение нефти из стратегического резерва.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Сделать это пока не удалось ни путем введения эмбарго на нефть, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют Москве даже при продажах со скидкой обеспечивать доходы бюджета.В конце июня страны "Большой семерки" договорились рассмотреть вопрос об установлении "потолка цен" на российскую нефть. В Москве эти планы назвали очередным элементом психологической войны и отметили, что они могут привести только к росту цен на нефтяном рынке.Байден ранее внес несколько предложений, направленных на снижение расценок на топливо в США, в частности, об отмене топливного налога: при покупке галлона (3,785 литра) бензина он составляет 18 центов, в случае с дизельным топливом — 24 цента. На пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО 30 июня глава Соединенных Штатов предупредил сограждан, что им предстоит переплачивать за топливо столько, сколько потребуется. Накануне президент выразил сожаление, что цены на бензин не реагируют должным образом на снижение стоимости нефти.

https://ria.ru/20220721/neft-1803924059.html

https://ria.ru/20220720/neft-1803678808.html

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