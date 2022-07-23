https://ria.ru/20220723/akvapark-1804469102.html
Число пострадавших после посещения аквапарка в Анапе выросло до 14 человек
Число пострадавших после посещения аквапарка в Анапе выросло до 14 человек - РИА Новости, 23.07.2022
Число пострадавших после посещения аквапарка в Анапе выросло до 14 человек
В Анапе число пострадавших после посещения аквапарка достигло 14 человек, девять из них находятся в больнице, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T11:06
2022-07-23T11:06
2022-07-23T13:36
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АНАПА, 23 июл — РИА Новости. В Анапе число пострадавших после посещения аквапарка достигло 14 человек, девять из них находятся в больнице, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.Уточняется, что пациентов готовят к выписке из отделения.Накануне пятеро детей и четверо взрослых попали в больницу после посещения аквапарка "Золотой пляж" в Анапе. По предварительным данным, там произошел технический сбой оборудования, из-за чего повысилась концентрация хлора в воде. Проводится проверка.
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Осмотр территории аквапарка в Анапе, где пострадали более 10 человек. Видео СК РФ
Обратившихся за медпомощью из аквапарка Анапы составило 14 человек, 9 находятся в больнице, их готовят к выписке. В пятницу после посещения аквапарка в Анапе пятеро детей и четверо взрослых были госпитализированы в больницу. Предположительно, в аквапарке произошел технический сбой, вследствие чего повысилась концентрация хлора.
2022-07-23T11:06
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11:06 23.07.2022 (обновлено: 13:36 23.07.2022)
Число пострадавших после посещения аквапарка в Анапе выросло до 14 человек
Число пострадавших после посещения аквапарка "Золотой пляж" в Анапе выросло до 14 человек