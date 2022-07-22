https://ria.ru/20220722/zoopark-1804196500.html
Жители Москвы выбрали имя ягненку из Московского зоопарка
Жители Москвы выбрали имя ягненку из Московского зоопарка - РИА Новости, 22.07.2022
Жители Москвы выбрали имя ягненку из Московского зоопарка
Жители российской столицы выбрали имя ягненку из Московского зоопарка, назвав его Кудряшом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T10:36
2022-07-22T10:36
2022-07-22T10:37
хорошие новости
московский зоопарк
москва
активный гражданин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жители российской столицы выбрали имя ягненку из Московского зоопарка, назвав его Кудряшом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы."В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, в котором выбирали имя для ягненка из Московского зоопарка. Участники решили назвать его Кудряшом в соответствии с внешностью барашка", - говорится в сообщении."Именно этот вариант набрал больше всего голосов — свыше 50 процентов. Всего в голосовании приняли участие более 165 тысяч человек", - цитируют в сообщении руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко.Отмечается, что на втором по популярности месте оказалось имя Тайфун - из-за непоседливости барашка. За этот вариант проголосовали 27 процентов участников. Более 10 процентов выбрали кличку Гонщик, чтобы отразить связь с мамой, которую зовут Гонка."Ягненок уже подрос — 23 июля ему исполнится два месяца. Он пока старается держаться поближе к маме, но при этом осматривается, любит играть, бегает по вольеру. Кудряш ласковый, очень любопытный и бойкий, не боится сотрудников зоопарка", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20220713/zoopark-1802129050.html
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московский зоопарк, москва, активный гражданин
10:36 22.07.2022 (обновлено: 10:37 22.07.2022)
Жители Москвы выбрали имя ягненку из Московского зоопарка
Ягненку из Московского зоопарка жители столицы дали имя Кудряш
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Жители российской столицы выбрали имя ягненку из Московского зоопарка, назвав его Кудряшом, сообщается
на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, в котором выбирали имя для ягненка из Московского зоопарка
. Участники решили назвать его Кудряшом в соответствии с внешностью барашка", - говорится в сообщении.
"Именно этот вариант набрал больше всего голосов — свыше 50 процентов. Всего в голосовании приняли участие более 165 тысяч человек", - цитируют в сообщении руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко.
Отмечается, что на втором по популярности месте оказалось имя Тайфун - из-за непоседливости барашка. За этот вариант проголосовали 27 процентов участников. Более 10 процентов выбрали кличку Гонщик, чтобы отразить связь с мамой, которую зовут Гонка.
"Ягненок уже подрос — 23 июля ему исполнится два месяца. Он пока старается держаться поближе к маме, но при этом осматривается, любит играть, бегает по вольеру. Кудряш ласковый, очень любопытный и бойкий, не боится сотрудников зоопарка", - дополняется в сообщении.