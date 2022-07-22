Рейтинг@Mail.ru
Горслужбы Москвы переведены в повышенную готовность из-за ожидающейся жары - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220722/zhara-1804406883.html
Горслужбы Москвы переведены в повышенную готовность из-за ожидающейся жары
Горслужбы Москвы переведены в повышенную готовность из-за ожидающейся жары - РИА Новости, 22.07.2022
Горслужбы Москвы переведены в повышенную готовность из-за ожидающейся жары
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся жаркой погоды, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T20:46
2022-07-22T20:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
погода
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798421566_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_03a9a175381666af11fa61ec369b200e.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся жаркой погоды, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно прогнозам синоптиков, в выходные дни в Москве ожидается экстремальная жара. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. Усилен контроль за электросетевыми объектами, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысяч аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Сообщается, что с 23 по 24 июля включительно в столице ожидается сильная жара. Столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки 30-32 градусов тепла.В комплексе городского хозяйства рассказали, что на данный момент усилен контроль пожарной безопасности на природных территориях и в местах массового отдыха населения, особое внимание уделяется профилактической работе с населением, организовано информирование отдыхающих в парках, у водоемов и в других местах массового пребывания населения о неблагоприятных погодных условиях и о правилах безопасного поведения у воды, усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города, увеличено число профилактических осмотров линий электропередачи.
https://ria.ru/20220722/pogoda-1804272329.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798421566_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4bec33dc37057f9a2e880e6945522be8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, общество, погода, петр бирюков
20:46 22.07.2022
 

Горслужбы Москвы переведены в повышенную готовность из-за ожидающейся жары

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАвтомобили коммунальных служб во время полива проезжей части дорог на улице Новинский бульвар в Москве
Автомобили коммунальных служб во время полива проезжей части дорог на улице Новинский бульвар в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся жаркой погоды, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозам синоптиков, в выходные дни в Москве ожидается экстремальная жара. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. Усилен контроль за электросетевыми объектами, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысяч аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Сообщается, что с 23 по 24 июля включительно в столице ожидается сильная жара. Столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки 30-32 градусов тепла.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что на данный момент усилен контроль пожарной безопасности на природных территориях и в местах массового отдыха населения, особое внимание уделяется профилактической работе с населением, организовано информирование отдыхающих в парках, у водоемов и в других местах массового пребывания населения о неблагоприятных погодных условиях и о правилах безопасного поведения у воды, усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города, увеличено число профилактических осмотров линий электропередачи.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 15:12
Москвичам пообещали жару до 32 градусов в выходные
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваОбществоПогодаПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала