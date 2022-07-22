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Горслужбы Москвы переведены в повышенную готовность из-за ожидающейся жары
Горслужбы Москвы переведены в повышенную готовность из-за ожидающейся жары - РИА Новости, 22.07.2022
Горслужбы Москвы переведены в повышенную готовность из-за ожидающейся жары
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся жаркой погоды, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T20:46
2022-07-22T20:46
2022-07-22T20:46
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городское хозяйство москвы
москва
общество
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петр бирюков
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся жаркой погоды, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно прогнозам синоптиков, в выходные дни в Москве ожидается экстремальная жара. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. Усилен контроль за электросетевыми объектами, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысяч аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Сообщается, что с 23 по 24 июля включительно в столице ожидается сильная жара. Столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки 30-32 градусов тепла.В комплексе городского хозяйства рассказали, что на данный момент усилен контроль пожарной безопасности на природных территориях и в местах массового отдыха населения, особое внимание уделяется профилактической работе с населением, организовано информирование отдыхающих в парках, у водоемов и в других местах массового пребывания населения о неблагоприятных погодных условиях и о правилах безопасного поведения у воды, усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города, увеличено число профилактических осмотров линий электропередачи.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, общество, погода, петр бирюков
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся жаркой погоды, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозам синоптиков, в выходные дни в Москве
ожидается экстремальная жара. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. Усилен контроль за электросетевыми объектами, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысяч аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram
-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Сообщается, что с 23 по 24 июля включительно в столице ожидается сильная жара. Столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки 30-32 градусов тепла.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что на данный момент усилен контроль пожарной безопасности на природных территориях и в местах массового отдыха населения, особое внимание уделяется профилактической работе с населением, организовано информирование отдыхающих в парках, у водоемов и в других местах массового пребывания населения о неблагоприятных погодных условиях и о правилах безопасного поведения у воды, усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города, увеличено число профилактических осмотров линий электропередачи.