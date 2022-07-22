https://ria.ru/20220722/zhara-1804406883.html

Горслужбы Москвы переведены в повышенную готовность из-за ожидающейся жары

Горслужбы Москвы переведены в повышенную готовность из-за ожидающейся жары - РИА Новости, 22.07.2022

Горслужбы Москвы переведены в повышенную готовность из-за ожидающейся жары

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся жаркой погоды, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T20:46

2022-07-22T20:46

2022-07-22T20:46

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

общество

погода

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798421566_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_03a9a175381666af11fa61ec369b200e.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся жаркой погоды, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно прогнозам синоптиков, в выходные дни в Москве ожидается экстремальная жара. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. Усилен контроль за электросетевыми объектами, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысяч аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Сообщается, что с 23 по 24 июля включительно в столице ожидается сильная жара. Столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки 30-32 градусов тепла.В комплексе городского хозяйства рассказали, что на данный момент усилен контроль пожарной безопасности на природных территориях и в местах массового отдыха населения, особое внимание уделяется профилактической работе с населением, организовано информирование отдыхающих в парках, у водоемов и в других местах массового пребывания населения о неблагоприятных погодных условиях и о правилах безопасного поведения у воды, усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города, увеличено число профилактических осмотров линий электропередачи.

https://ria.ru/20220722/pogoda-1804272329.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, общество, погода, петр бирюков