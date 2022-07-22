https://ria.ru/20220722/zhara-1804215228.html
Более 1,7 тысячи человек погибли в Испании и Португалии из-за жары
Более 1,7 тысячи человек погибли в Испании и Португалии из-за жары - РИА Новости, 22.07.2022
Более 1,7 тысячи человек погибли в Испании и Португалии из-за жары
Аномальная жара в Португалии и Испании привела к гибели по меньшей мере 1 700 человек, говорится в опубликованном в пятницу заявлении главы Европейского бюро... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:53
2022-07-22T11:53
2022-07-22T12:01
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ЖЕНЕВА, 22 июл – РИА Новости. Аномальная жара в Португалии и Испании привела к гибели по меньшей мере 1 700 человек, говорится в опубликованном в пятницу заявлении главы Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге на сайте ведомства."В этом году мы уже стали свидетелями более 1 700 ненужных смертей во время нынешнего периода жары только в Испании и в Португалии", - сказано в документе.Как отметил Клюге, он обеспокоен тем, что лесные пожары сейчас происходят даже далеко на севере, в Скандинавии, на этой неделе пожары в Лондоне уничтожили 41 дом.В ряде европейских стран в последнее время установилась аномально жаркая погода. Представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански заявлял, что аномально высокая температура воздуха в Европе сохранится до середины следующей недели.
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РИА Новости
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в мире, испания, воз, здоровье - общество, португалия
11:53 22.07.2022 (обновлено: 12:01 22.07.2022)
Более 1,7 тысячи человек погибли в Испании и Португалии из-за жары
ВОЗ сообщила о гибели более 1,7 тысячи человек в Испании и Португалии из-за жары