https://ria.ru/20220722/zhara-1804215228.html

Более 1,7 тысячи человек погибли в Испании и Португалии из-за жары

Более 1,7 тысячи человек погибли в Испании и Португалии из-за жары - РИА Новости, 22.07.2022

Более 1,7 тысячи человек погибли в Испании и Португалии из-за жары

Аномальная жара в Португалии и Испании привела к гибели по меньшей мере 1 700 человек, говорится в опубликованном в пятницу заявлении главы Европейского бюро... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:53

2022-07-22T11:53

2022-07-22T12:01

в мире

испания

воз

здоровье - общество

португалия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/125032/91/1250329160_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_bd63ef4feaae79342f9f41419e3321ec.jpg

ЖЕНЕВА, 22 июл – РИА Новости. Аномальная жара в Португалии и Испании привела к гибели по меньшей мере 1 700 человек, говорится в опубликованном в пятницу заявлении главы Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге на сайте ведомства."В этом году мы уже стали свидетелями более 1 700 ненужных смертей во время нынешнего периода жары только в Испании и в Португалии", - сказано в документе.Как отметил Клюге, он обеспокоен тем, что лесные пожары сейчас происходят даже далеко на севере, в Скандинавии, на этой неделе пожары в Лондоне уничтожили 41 дом.В ряде европейских стран в последнее время установилась аномально жаркая погода. Представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански заявлял, что аномально высокая температура воздуха в Европе сохранится до середины следующей недели.

https://ria.ru/20220721/zhara-1804122932.html

https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html

испания

португалия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, испания, воз, здоровье - общество, португалия