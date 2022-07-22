Рейтинг@Mail.ru
Вывоз зерна из черноморских портов Украины может начаться в ближайшие дни - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/zerno-1804370583.html
Вывоз зерна из черноморских портов Украины может начаться в ближайшие дни
Вывоз зерна из черноморских портов Украины может начаться в ближайшие дни - РИА Новости, 22.07.2022
Вывоз зерна из черноморских портов Украины может начаться в ближайшие дни
Вывоз зерна через украинские черноморские порты по соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:42
2022-07-22T18:42
экономика
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759321247_0:126:3194:1923_1920x0_80_0_0_9f804bc6b4505afc28bd834afc8bf67f.jpg
СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Вывоз зерна через украинские черноморские порты по соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна может начаться в ближайшие дни, заявил журналистам в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу."Сегодня мы имеем все предпосылки и все решения, чтобы этот процесс начался в самые ближайшие дни", - сказал он.Он отметил важность подписания меморандума между Россией и ООН, в котором идёт речь о снятии ограничений с экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.
https://ria.ru/20220722/zerno-1804178344.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759321247_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_2c406d71ba9bd2ef405c76c62eaeb56d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, оон
18:42 22.07.2022
 
Вывоз зерна из черноморских портов Украины может начаться в ближайшие дни

Шойгу: вывоз зерна из черноморских портов Украины может начаться в ближайшие дни

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУрожай пшеницы на полях в Волгоградской области
Урожай пшеницы на полях в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Урожай пшеницы на полях в Волгоградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Вывоз зерна через украинские черноморские порты по соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна может начаться в ближайшие дни, заявил журналистам в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня мы имеем все предпосылки и все решения, чтобы этот процесс начался в самые ближайшие дни", - сказал он.
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 08:40
Источник предупредил о последствиях нарушения договоренностей по зерну
Он отметил важность подписания меморандума между Россией и ООН, в котором идёт речь о снятии ограничений с экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.
"Обращаю ваше внимание, что этот документ был подписан первым, после этого была прямая увязка к тому, чтобы появился следующий документ, который мы подписали только что на ваших глазах", - добавил министр.
 
ЭкономикаРоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала