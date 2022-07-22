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Вывоз зерна из черноморских портов Украины может начаться в ближайшие дни
Вывоз зерна из черноморских портов Украины может начаться в ближайшие дни - РИА Новости, 22.07.2022
Вывоз зерна из черноморских портов Украины может начаться в ближайшие дни
Вывоз зерна через украинские черноморские порты по соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:42
2022-07-22T18:42
2022-07-22T18:42
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Вывоз зерна через украинские черноморские порты по соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна может начаться в ближайшие дни, заявил журналистам в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу."Сегодня мы имеем все предпосылки и все решения, чтобы этот процесс начался в самые ближайшие дни", - сказал он.Он отметил важность подписания меморандума между Россией и ООН, в котором идёт речь о снятии ограничений с экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.
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экономика, россия, оон
Вывоз зерна из черноморских портов Украины может начаться в ближайшие дни
Шойгу: вывоз зерна из черноморских портов Украины может начаться в ближайшие дни