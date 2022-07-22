https://ria.ru/20220722/zerno-1804334149.html
Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна из трех портов
Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна из трех портов - РИА Новости, 22.07.2022
Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна из трех портов
"Продуктовая сделка", заключенная в пятницу в Стамбуле, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:26
2022-07-22T17:26
2022-07-22T17:31
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одесса
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. "Продуктовая сделка", заключенная в пятницу в Стамбуле, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу, заявил на брифинге высокопоставленный представитель ООН."Я хотел бы описать операцию. Это экспорт украинского зерна, продуктов питания, удобрений из Одессы и еще двух портов, через Черное море", - сказал он.
https://ria.ru/20220722/oon-1804333215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, одесса, ситуация в днр и лнр
17:26 22.07.2022 (обновлено: 17:31 22.07.2022)
Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна из трех портов
ООН: продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна из трех портов