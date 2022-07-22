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Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна из трех портов - РИА Новости, 22.07.2022
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Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна из трех портов
Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна из трех портов - РИА Новости, 22.07.2022
Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна из трех портов
"Продуктовая сделка", заключенная в пятницу в Стамбуле, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:26
2022-07-22T17:31
в мире
цены на нефть
одесса
ситуация в днр и лнр
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. "Продуктовая сделка", заключенная в пятницу в Стамбуле, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу, заявил на брифинге высокопоставленный представитель ООН."Я хотел бы описать операцию. Это экспорт украинского зерна, продуктов питания, удобрений из Одессы и еще двух портов, через Черное море", - сказал он.
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в мире, цены на нефть, одесса, ситуация в днр и лнр
17:26 22.07.2022 (обновлено: 17:31 22.07.2022)
 
Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна из трех портов

ООН: продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна из трех портов

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРазгрузка железнодорожного вагона с зерном на зерновом терминале Новороссийского морского торгового порта
Разгрузка железнодорожного вагона с зерном на зерновом терминале Новороссийского морского торгового порта - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Разгрузка железнодорожного вагона с зерном на зерновом терминале Новороссийского морского торгового порта. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. "Продуктовая сделка", заключенная в пятницу в Стамбуле, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу, заявил на брифинге высокопоставленный представитель ООН.
"Я хотел бы описать операцию. Это экспорт украинского зерна, продуктов питания, удобрений из Одессы и еще двух портов, через Черное море", - сказал он.
Грузовик проезжает мимо транспортных контейнеров в порту - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 17:25
В ООН заявили, что для вывоза зерна используют безопасные фарватеры
 
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