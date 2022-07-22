https://ria.ru/20220722/zerno-1804328009.html
В ООН объявили о создании Совместного координационного центра в Стамбуле
В ООН объявили о создании Совместного координационного центра в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2022
В ООН объявили о создании Совместного координационного центра в Стамбуле
Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о создании Совместного координационного центра в Стамбуле для мониторинга за вывозом зерна из портов Украины. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:15
2022-07-22T17:15
2022-07-22T17:15
в мире
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803029469_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_dac29fc3b5aaffa6c258d24de0cee27e.jpg
СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о создании Совместного координационного центра в Стамбуле для мониторинга за вывозом зерна из портов Украины."Сегодня мы объявляем о создании Совместного координационного центра для мониторинга реализации Черноморской инициативы", - сказал Гутерреш на церемонии подписания договоренности по вывозу зерна из украинских портов.
https://ria.ru/20220722/zerno-1804313647.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803029469_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3ab2987a243e309e15fdc5ba51f070fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, оон
В ООН объявили о создании Совместного координационного центра в Стамбуле
В ООН объявили о создании координационного центра для мониторинга вывоза зерна из Украины