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В ООН объявили о создании Совместного координационного центра в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2022
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В ООН объявили о создании Совместного координационного центра в Стамбуле
В ООН объявили о создании Совместного координационного центра в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2022
В ООН объявили о создании Совместного координационного центра в Стамбуле
Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о создании Совместного координационного центра в Стамбуле для мониторинга за вывозом зерна из портов Украины. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:15
2022-07-22T17:15
в мире
украина
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о создании Совместного координационного центра в Стамбуле для мониторинга за вывозом зерна из портов Украины."Сегодня мы объявляем о создании Совместного координационного центра для мониторинга реализации Черноморской инициативы", - сказал Гутерреш на церемонии подписания договоренности по вывозу зерна из украинских портов.
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в мире, украина, оон
17:15 22.07.2022
 
В ООН объявили о создании Совместного координационного центра в Стамбуле

В ООН объявили о создании координационного центра для мониторинга вывоза зерна из Украины

© РИА Новости / Дмитрий МакеевУборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о создании Совместного координационного центра в Стамбуле для мониторинга за вывозом зерна из портов Украины.
"Сегодня мы объявляем о создании Совместного координационного центра для мониторинга реализации Черноморской инициативы", - сказал Гутерреш на церемонии подписания договоренности по вывозу зерна из украинских портов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи в Стамбуле. 22 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 16:42
Глава МО Турции поблагодарил Шойгу за вклад в работу по перевозке зерна
 
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