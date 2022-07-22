https://ria.ru/20220722/zerno-1804328009.html

В ООН объявили о создании Совместного координационного центра в Стамбуле

В ООН объявили о создании Совместного координационного центра в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2022

В ООН объявили о создании Совместного координационного центра в Стамбуле

Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о создании Совместного координационного центра в Стамбуле для мониторинга за вывозом зерна из портов Украины. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:15

2022-07-22T17:15

2022-07-22T17:15

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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о создании Совместного координационного центра в Стамбуле для мониторинга за вывозом зерна из портов Украины."Сегодня мы объявляем о создании Совместного координационного центра для мониторинга реализации Черноморской инициативы", - сказал Гутерреш на церемонии подписания договоренности по вывозу зерна из украинских портов.

https://ria.ru/20220722/zerno-1804313647.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, оон