https://ria.ru/20220722/zerno-1804258656.html

Россия не будет сопровождать суда по договору о зерне, заявили в Киеве

Россия не будет сопровождать суда по договору о зерне, заявили в Киеве - РИА Новости, 22.07.2022

Россия не будет сопровождать суда по договору о зерне, заявили в Киеве

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Россия не будет сопровождать суда и иметь представителей в портах Украины в рамках... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:27

2022-07-22T14:27

2022-07-22T15:02

в мире

украина

россия

стамбул

сергей шойгу

михаил подоляк

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Россия не будет сопровождать суда и иметь представителей в портах Украины в рамках документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в рамках документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна вся инспекция судов будет проводиться совместными группами в турецких водах в случае необходимости."Все инспекции транспортных судов будут осуществляться совместными группами в турецких водах в случае возникновения такой необходимости", - написал Подоляк в Twitter.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803925200.html

https://ria.ru/20220722/zerno-1804240903.html

украина

россия

стамбул

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в мире, украина, россия, стамбул, сергей шойгу, михаил подоляк, владимир зеленский