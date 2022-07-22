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Россия не будет сопровождать суда по договору о зерне, заявили в Киеве - РИА Новости, 22.07.2022
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Россия не будет сопровождать суда по договору о зерне, заявили в Киеве
Россия не будет сопровождать суда по договору о зерне, заявили в Киеве - РИА Новости, 22.07.2022
Россия не будет сопровождать суда по договору о зерне, заявили в Киеве
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Россия не будет сопровождать суда и иметь представителей в портах Украины в рамках... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:27
2022-07-22T15:02
в мире
украина
россия
стамбул
сергей шойгу
михаил подоляк
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Россия не будет сопровождать суда и иметь представителей в портах Украины в рамках документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в рамках документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна вся инспекция судов будет проводиться совместными группами в турецких водах в случае необходимости."Все инспекции транспортных судов будут осуществляться совместными группами в турецких водах в случае возникновения такой необходимости", - написал Подоляк в Twitter.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803925200.html
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в мире, украина, россия, стамбул, сергей шойгу, михаил подоляк, владимир зеленский
14:27 22.07.2022 (обновлено: 15:02 22.07.2022)
 
Россия не будет сопровождать суда по договору о зерне, заявили в Киеве

Подоляк: у России не будет представителей в портах Украины по договору о зерне

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Колосья пшеницы . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Россия не будет сопровождать суда и иметь представителей в портах Украины в рамках документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.
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"Никакого транспортного сопровождения российскими судами и присутствия представителей РФ в наших портах. В случае провокаций немедленный военный ответ", - написал Подоляк в Twitter.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в рамках документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна вся инспекция судов будет проводиться совместными группами в турецких водах в случае необходимости.
"Все инспекции транспортных судов будут осуществляться совместными группами в турецких водах в случае возникновения такой необходимости", - написал Подоляк в Twitter.
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В миреУкраинаРоссияСтамбулСергей ШойгуМихаил ПодолякВладимир Зеленский
 
 
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