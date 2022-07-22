Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал об ожиданиях Турции после подписания договора по зерну - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/zerno-1804240903.html
Источник рассказал об ожиданиях Турции после подписания договора по зерну
Источник рассказал об ожиданиях Турции после подписания договора по зерну - РИА Новости, 22.07.2022
Источник рассказал об ожиданиях Турции после подписания договора по зерну
Турция рассчитывает, что подписание соглашения по зерновому вопросу будет способствовать выводу российского зерна на мировые рынки, заявил РИА Новости источник... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:28
2022-07-22T13:29
в мире
турция
москва
стамбул
россия
антониу гутерреш
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802192944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af85b786f5757bfab2ce01674eb661da.jpg
СТАМБУЛ, 22 июл – РАИ Новости. Турция рассчитывает, что подписание соглашения по зерновому вопросу будет способствовать выводу российского зерна на мировые рынки, заявил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с переговорами.Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что документ по зерновому вопросу будет подписан в Стамбуле в пятницу в 16.30, в церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220609/fao-1794245192.html
https://ria.ru/20220608/krizis-1793951453.html
турция
москва
стамбул
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802192944_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_7eaf3d31d50d9cf1381b6745fd412e0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, москва, стамбул, россия, антониу гутерреш, владимир путин, экономика, оон
13:28 22.07.2022 (обновлено: 13:29 22.07.2022)
 
Источник рассказал об ожиданиях Турции после подписания договора по зерну

Источник: Анкара надеется на вывод российского зерна на рынки после стамбульского договора

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы в Крыму
Уборка урожая пшеницы в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Уборка урожая пшеницы в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 22 июл – РАИ Новости. Турция рассчитывает, что подписание соглашения по зерновому вопросу будет способствовать выводу российского зерна на мировые рынки, заявил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с переговорами.
Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что документ по зерновому вопросу будет подписан в Стамбуле в пятницу в 16.30, в церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.
Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 13:40
Глава ФАО оценил темпы мирового продовольственного кризиса
"Да, мы рассчитываем на это. Главное, чтобы соглашение было выгодным для всех сторон", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, выведет ли соглашение российское зерно на мировые рынки.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 12:43
Глава Еврокомиссии отрицает ответственность ЕС за продовольственный кризис
 
В миреТурцияМоскваСтамбулРоссияАнтониу ГутеррешВладимир ПутинЭкономикаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала