https://ria.ru/20220722/zerno-1804240903.html
Источник рассказал об ожиданиях Турции после подписания договора по зерну
Источник рассказал об ожиданиях Турции после подписания договора по зерну - РИА Новости, 22.07.2022
Источник рассказал об ожиданиях Турции после подписания договора по зерну
Турция рассчитывает, что подписание соглашения по зерновому вопросу будет способствовать выводу российского зерна на мировые рынки, заявил РИА Новости источник... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:28
2022-07-22T13:28
2022-07-22T13:29
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владимир путин
экономика
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СТАМБУЛ, 22 июл – РАИ Новости. Турция рассчитывает, что подписание соглашения по зерновому вопросу будет способствовать выводу российского зерна на мировые рынки, заявил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с переговорами.Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что документ по зерновому вопросу будет подписан в Стамбуле в пятницу в 16.30, в церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220609/fao-1794245192.html
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в мире, турция, москва, стамбул, россия, антониу гутерреш, владимир путин, экономика, оон
13:28 22.07.2022 (обновлено: 13:29 22.07.2022)
Источник рассказал об ожиданиях Турции после подписания договора по зерну
Источник: Анкара надеется на вывод российского зерна на рынки после стамбульского договора