https://ria.ru/20220722/zerno-1804240903.html

Источник рассказал об ожиданиях Турции после подписания договора по зерну

Источник рассказал об ожиданиях Турции после подписания договора по зерну - РИА Новости, 22.07.2022

Источник рассказал об ожиданиях Турции после подписания договора по зерну

Турция рассчитывает, что подписание соглашения по зерновому вопросу будет способствовать выводу российского зерна на мировые рынки, заявил РИА Новости источник... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T13:28

2022-07-22T13:28

2022-07-22T13:29

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экономика

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СТАМБУЛ, 22 июл – РАИ Новости. Турция рассчитывает, что подписание соглашения по зерновому вопросу будет способствовать выводу российского зерна на мировые рынки, заявил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с переговорами.Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что документ по зерновому вопросу будет подписан в Стамбуле в пятницу в 16.30, в церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220609/fao-1794245192.html

https://ria.ru/20220608/krizis-1793951453.html

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