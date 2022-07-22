08:38 22.07.2022 (обновлено: 08:50 22.07.2022)
Турции гарантировали, что договор по зерну не используют в военных целях
Источник: Турции обещали, что договоренности по зерну не используют в военных целях
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСгоревшие от обстрелов ВСУ поля в Херсонской области
Сгоревшие от обстрелов ВСУ поля в Херсонской области. Архивное фото
СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Турция получила гарантии от сторон переговоров, что договоренности по вывозу украинского зерна не используют в военных целях, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что документ по зерновому вопросу будет подписан в Стамбуле в пятницу в 16.30 (совпадает с мск), в церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Такие гарантии нами получены и будут отражены в итоговом документе", - сообщил собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.