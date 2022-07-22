https://ria.ru/20220722/zerno-1804176405.html

Источник: коридор для судов с зерном в Черном море скоро начнет действовать

Источник: коридор для судов с зерном в Черном море скоро начнет действовать - РИА Новости, 22.07.2022

Источник: коридор для судов с зерном в Черном море скоро начнет действовать

Безопасный коридор для прохода судов с зерном в Черном море может скоро начать работу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров в Стамбуле. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T08:26

2022-07-22T08:26

2022-07-22T09:17

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владимир путин

антониу гутерреш

экономика

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СТАМБУЛ, 22 июл — РИА Новости. Безопасный коридор для прохода судов с зерном в Черном море может скоро начать работу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров в Стамбуле."Надеемся, что в ближайшие недели", — уточнил собеседник агентства.Он также подтвердил, что стороны дали свои гарантии.По информации источника, проход судов будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН в Стамбуле, она уже готова к работе.Сам процесс подготовки документа по зерновому вопросу собеседник агентства назвал сложным.Как сообщали РИА Новости в администрации президента Турции, документ по зерновому вопросу планируется подписать в Стамбуле сегодня в 16:30. В церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш, который прилетел накануне вечером.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна.Запад, в свою очередь, обвинял Россию в противодействии поставкам украинских злаков на мировые рынки, Москва категорически это отвергала. При этом киевские власти сами создали множество препятствий: помимо поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали некоторые участки Черного моря, что не позволяло везти продовольствие судами.Владимир Путин указывал, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины и если Киев разминирует порты, суда смогут выходить без всяких проблем.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803925200.html

https://ria.ru/20220718/golod-1803340821.html

турция

россия

черное море

стамбул

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