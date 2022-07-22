08:26 22.07.2022 (обновлено: 09:17 22.07.2022)
Источник: коридор для судов с зерном в Черном море скоро начнет действовать
Источник: безопасный коридор в Черном море начнет работу в ближайшие недели, гарантии есть
Элеватор в Мелитополе, Запорожская область. Архивное фото
СТАМБУЛ, 22 июл — РИА Новости. Безопасный коридор для прохода судов с зерном в Черном море может скоро начать работу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров в Стамбуле.
"Надеемся, что в ближайшие недели", — уточнил собеседник агентства.
Он также подтвердил, что стороны дали свои гарантии.
Сам процесс подготовки документа по зерновому вопросу собеседник агентства назвал сложным.
"Сложности, конечно, были. Причем до последнего момента. Переговоры в этом смысле помогли найти тот самый консенсус, точки соприкосновения. <...> Было очень много вбросов и ложной информации. Я должен сказать, что все стороны, в частности Россия, показали очень конструктивный подход", — сказал источник.
Как сообщали РИА Новости в администрации президента Турции, документ по зерновому вопросу планируется подписать в Стамбуле сегодня в 16:30. В церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш, который прилетел накануне вечером.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна.
Запад, в свою очередь, обвинял Россию в противодействии поставкам украинских злаков на мировые рынки, Москва категорически это отвергала. При этом киевские власти сами создали множество препятствий: помимо поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали некоторые участки Черного моря, что не позволяло везти продовольствие судами.
Владимир Путин указывал, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины и если Киев разминирует порты, суда смогут выходить без всяких проблем.