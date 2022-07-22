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Источник: коридор для судов с зерном в Черном море скоро начнет действовать - РИА Новости, 22.07.2022
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Источник: коридор для судов с зерном в Черном море скоро начнет действовать
Источник: коридор для судов с зерном в Черном море скоро начнет действовать - РИА Новости, 22.07.2022
Источник: коридор для судов с зерном в Черном море скоро начнет действовать
Безопасный коридор для прохода судов с зерном в Черном море может скоро начать работу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров в Стамбуле. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T08:26
2022-07-22T09:17
в мире
турция
россия
черное море
стамбул
владимир путин
антониу гутерреш
экономика
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СТАМБУЛ, 22 июл — РИА Новости. Безопасный коридор для прохода судов с зерном в Черном море может скоро начать работу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров в Стамбуле."Надеемся, что в ближайшие недели", — уточнил собеседник агентства.Он также подтвердил, что стороны дали свои гарантии.По информации источника, проход судов будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН в Стамбуле, она уже готова к работе.Сам процесс подготовки документа по зерновому вопросу собеседник агентства назвал сложным.Как сообщали РИА Новости в администрации президента Турции, документ по зерновому вопросу планируется подписать в Стамбуле сегодня в 16:30. В церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш, который прилетел накануне вечером.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна.Запад, в свою очередь, обвинял Россию в противодействии поставкам украинских злаков на мировые рынки, Москва категорически это отвергала. При этом киевские власти сами создали множество препятствий: помимо поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали некоторые участки Черного моря, что не позволяло везти продовольствие судами.Владимир Путин указывал, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины и если Киев разминирует порты, суда смогут выходить без всяких проблем.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803925200.html
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в мире, турция, россия, черное море, стамбул, владимир путин, антониу гутерреш, экономика, оон
08:26 22.07.2022 (обновлено: 09:17 22.07.2022)
 
Источник: коридор для судов с зерном в Черном море скоро начнет действовать

Источник: безопасный коридор в Черном море начнет работу в ближайшие недели, гарантии есть

© AFP 2022 / Olga MaltsevaЭлеватор в Мелитополе, Запорожская область
Элеватор в Мелитополе, Запорожская область - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022 / Olga Maltseva
Элеватор в Мелитополе, Запорожская область. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 июл — РИА Новости. Безопасный коридор для прохода судов с зерном в Черном море может скоро начать работу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров в Стамбуле.
"Надеемся, что в ближайшие недели", — уточнил собеседник агентства.
Он также подтвердил, что стороны дали свои гарантии.
По информации источника, проход судов будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН в Стамбуле, она уже готова к работе.
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Сам процесс подготовки документа по зерновому вопросу собеседник агентства назвал сложным.

"Сложности, конечно, были. Причем до последнего момента. Переговоры в этом смысле помогли найти тот самый консенсус, точки соприкосновения. <...> Было очень много вбросов и ложной информации. Я должен сказать, что все стороны, в частности Россия, показали очень конструктивный подход", — сказал источник.

Как сообщали РИА Новости в администрации президента Турции, документ по зерновому вопросу планируется подписать в Стамбуле сегодня в 16:30. В церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш, который прилетел накануне вечером.
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В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна.
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Владимир Путин указывал, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины и если Киев разминирует порты, суда смогут выходить без всяких проблем.
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