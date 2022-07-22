https://ria.ru/20220722/zerno-1804162056.html

СМИ раскрыло подробности сделки по украинскому зерну

СМИ раскрыло подробности сделки по украинскому зерну - РИА Новости, 22.07.2022

СМИ раскрыло подробности сделки по украинскому зерну

Договоренность по экспорту зерна с Украины предполагает частичное разминирование портов этой страны, при этом капитаны украинского флота и береговой охраны... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T00:43

2022-07-22T00:43

2022-07-22T00:43

специальная военная операция на украине

антониу гутерреш

украина

стамбул

россия

оон

в мире

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801568982_0:306:3076:2036_1920x0_80_0_0_2562c295f664ce91d281dfb30b1df2f0.jpg

ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Договоренность по экспорту зерна с Украины предполагает частичное разминирование портов этой страны, при этом капитаны украинского флота и береговой охраны будут вести суда с зерном до международных вод, пишет в четверг газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники.Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что документ по зерновому вопросу будет подписан в Стамбуле в пятницу в 16.30, в церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.Согласно информации собеседников газеты, украинская сторона согласилась провести разминирование "лишь частично". При этом в соответствии с достигнутой договоренностью капитаны украинского флота или береговой охраны будут вести суда с зерном до международных вод, где управление кораблями будут принимать иностранные экипажи. Последние, в свою очередь, должны будут довести суда до Стамбула, прежде чем продолжить путь по своим маршрутам.Кроме того, согласно соглашению, в Стамбуле будет создан центр по мониторингу за данными операциями, а турецкая сторона берет на себя обязательство по проверке судов на предмет того, не перевозится ли на них оружие в порты Украины.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220722/zerno-1804160463.html

https://ria.ru/20220721/soglashenie-1804151843.html

украина

стамбул

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

антониу гутерреш, украина, стамбул, россия, оон, в мире, турция