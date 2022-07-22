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СМИ раскрыло подробности сделки по украинскому зерну - РИА Новости, 22.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/zerno-1804162056.html
СМИ раскрыло подробности сделки по украинскому зерну
СМИ раскрыло подробности сделки по украинскому зерну - РИА Новости, 22.07.2022
СМИ раскрыло подробности сделки по украинскому зерну
Договоренность по экспорту зерна с Украины предполагает частичное разминирование портов этой страны, при этом капитаны украинского флота и береговой охраны... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T00:43
2022-07-22T00:43
специальная военная операция на украине
антониу гутерреш
украина
стамбул
россия
оон
в мире
турция
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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Договоренность по экспорту зерна с Украины предполагает частичное разминирование портов этой страны, при этом капитаны украинского флота и береговой охраны будут вести суда с зерном до международных вод, пишет в четверг газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники.Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что документ по зерновому вопросу будет подписан в Стамбуле в пятницу в 16.30, в церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.Согласно информации собеседников газеты, украинская сторона согласилась провести разминирование "лишь частично". При этом в соответствии с достигнутой договоренностью капитаны украинского флота или береговой охраны будут вести суда с зерном до международных вод, где управление кораблями будут принимать иностранные экипажи. Последние, в свою очередь, должны будут довести суда до Стамбула, прежде чем продолжить путь по своим маршрутам.Кроме того, согласно соглашению, в Стамбуле будет создан центр по мониторингу за данными операциями, а турецкая сторона берет на себя обязательство по проверке судов на предмет того, не перевозится ли на них оружие в порты Украины.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220722/zerno-1804160463.html
https://ria.ru/20220721/soglashenie-1804151843.html
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антониу гутерреш, украина, стамбул, россия, оон, в мире, турция
00:43 22.07.2022
 
СМИ раскрыло подробности сделки по украинскому зерну

New York Times: сделка по зерну предполагает лишь частичное разминирование портов Украины

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСгоревшие от обстрелов ВСУ поля в Херсонской области
Сгоревшие от обстрелов ВСУ поля в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Сгоревшие от обстрелов ВСУ поля в Херсонской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Договоренность по экспорту зерна с Украины предполагает частичное разминирование портов этой страны, при этом капитаны украинского флота и береговой охраны будут вести суда с зерном до международных вод, пишет в четверг газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что документ по зерновому вопросу будет подписан в Стамбуле в пятницу в 16.30, в церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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Соглашение по зерну спасет от голода 53 страны, заявили в Coldiretti
Согласно информации собеседников газеты, украинская сторона согласилась провести разминирование "лишь частично". При этом в соответствии с достигнутой договоренностью капитаны украинского флота или береговой охраны будут вести суда с зерном до международных вод, где управление кораблями будут принимать иностранные экипажи. Последние, в свою очередь, должны будут довести суда до Стамбула, прежде чем продолжить путь по своим маршрутам.
Кроме того, согласно соглашению, в Стамбуле будет создан центр по мониторингу за данными операциями, а турецкая сторона берет на себя обязательство по проверке судов на предмет того, не перевозится ли на них оружие в порты Украины.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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США приветствуют подписание соглашения по экспорту зерна в Турции
 
Специальная военная операция на УкраинеАнтониу ГутеррешУкраинаСтамбулРоссияООНВ миреТурция
 
 
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