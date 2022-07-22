https://ria.ru/20220722/zerno-1804160463.html

Соглашение по зерну спасет от голода 53 страны, заявили в Coldiretti

Соглашение по зерну спасет от голода 53 страны, заявили в Coldiretti - РИА Новости, 22.07.2022

Соглашение по зерну спасет от голода 53 страны, заявили в Coldiretti

Предстоящее заключение соглашения о возобновлении экспорта зерновых из украинских портов "важно для спасения" от голода жителей 53 стран, где население тратит... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T00:02

2022-07-22T00:02

2022-07-22T00:02

экономика

цены на нефть

антониу гутерреш

стамбул

оон

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РИМ, 21 июл – РИА Новости. Предстоящее заключение соглашения о возобновлении экспорта зерновых из украинских портов "важно для спасения" от голода жителей 53 стран, где население тратит по меньшей мере 60% своих доходов на питание, сообщает итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti."Неизбежное ослабление украинского аграрного производства и паралич черноморских портов отняли важнейшую область для обеспечения продовольствием огромных территорий планеты. Среди наиболее зависимых от российского и украинского экспорта зерновых – Египет, который импортирует 70% зерновых из портов Черного моря, Ливан – около 75% и Йемен – чуть менее 50%", - сообщает Coldiretti.Прекращение поставок из черноморских портов, отмечает ассоциация, подогрело интерес к спекуляциям на рынке сельскохозяйственного сырья, где интерес участников перемещается с ценных металлов к аграрной продукции.Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что документ по "зерновому вопросу" будет подписан в Стамбуле в 16.30, в церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.

https://ria.ru/20220721/soglashenie-1804151843.html

стамбул

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, антониу гутерреш, стамбул, оон