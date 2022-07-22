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Соглашение по зерну спасет от голода 53 страны, заявили в Coldiretti - РИА Новости, 22.07.2022
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Соглашение по зерну спасет от голода 53 страны, заявили в Coldiretti
Соглашение по зерну спасет от голода 53 страны, заявили в Coldiretti - РИА Новости, 22.07.2022
Соглашение по зерну спасет от голода 53 страны, заявили в Coldiretti
Предстоящее заключение соглашения о возобновлении экспорта зерновых из украинских портов "важно для спасения" от голода жителей 53 стран, где население тратит... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T00:02
2022-07-22T00:02
экономика
цены на нефть
антониу гутерреш
стамбул
оон
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РИМ, 21 июл – РИА Новости. Предстоящее заключение соглашения о возобновлении экспорта зерновых из украинских портов "важно для спасения" от голода жителей 53 стран, где население тратит по меньшей мере 60% своих доходов на питание, сообщает итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti."Неизбежное ослабление украинского аграрного производства и паралич черноморских портов отняли важнейшую область для обеспечения продовольствием огромных территорий планеты. Среди наиболее зависимых от российского и украинского экспорта зерновых – Египет, который импортирует 70% зерновых из портов Черного моря, Ливан – около 75% и Йемен – чуть менее 50%", - сообщает Coldiretti.Прекращение поставок из черноморских портов, отмечает ассоциация, подогрело интерес к спекуляциям на рынке сельскохозяйственного сырья, где интерес участников перемещается с ценных металлов к аграрной продукции.Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что документ по "зерновому вопросу" будет подписан в Стамбуле в 16.30, в церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.
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экономика, цены на нефть, антониу гутерреш, стамбул, оон
00:02 22.07.2022
 
Соглашение по зерну спасет от голода 53 страны, заявили в Coldiretti

Ассоциация Coldiretti: подписание соглашение по зерну спасет от голода 53 страны

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Колосья пшеницы . Архивное фото
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РИМ, 21 июл – РИА Новости. Предстоящее заключение соглашения о возобновлении экспорта зерновых из украинских портов "важно для спасения" от голода жителей 53 стран, где население тратит по меньшей мере 60% своих доходов на питание, сообщает итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.
"Неизбежное ослабление украинского аграрного производства и паралич черноморских портов отняли важнейшую область для обеспечения продовольствием огромных территорий планеты. Среди наиболее зависимых от российского и украинского экспорта зерновых – Египет, который импортирует 70% зерновых из портов Черного моря, Ливан – около 75% и Йемен – чуть менее 50%", - сообщает Coldiretti.
Прекращение поставок из черноморских портов, отмечает ассоциация, подогрело интерес к спекуляциям на рынке сельскохозяйственного сырья, где интерес участников перемещается с ценных металлов к аграрной продукции.
Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что документ по "зерновому вопросу" будет подписан в Стамбуле в 16.30, в церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 22:25
США приветствуют подписание соглашения по экспорту зерна в Турции
 
ЭкономикаЦены на нефтьАнтониу ГутеррешСтамбулООН
 
 
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