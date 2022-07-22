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Миронов предложил сократить депутатам не только отпуска, но и зарплаты
Миронов предложил сократить депутатам не только отпуска, но и зарплаты - РИА Новости, 22.07.2022
Миронов предложил сократить депутатам не только отпуска, но и зарплаты
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил сократить депутатам не только отпуск, но и зарплаты, передаёт его пресс-служба. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:51
2022-07-22T14:51
2022-07-22T14:58
госдума рф
политика
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил сократить депутатам не только отпуск, но и зарплаты, передаёт его пресс-служба."Предложение председателя Госдумы абсолютно правильное, мы его поддерживаем… Стоит сократить не только отпуска, но и зарплаты", — передаёт слова Миронова его пресс-служба.По мнению парламентария, депутаты должны получать среднюю зарплату по стране, региону. Он добавил, что подобная мера создаст стимул повышать доходы граждан. "Мы считаем, что депутаты всех уровней должны зарабатывать так же, как и большинство их избирателей, — получать среднюю зарплату по стране, своим регионам. И тогда у парламентариев будет больше стимулов, чтобы повышать эти средние зарплаты и уровень доходов граждан", — уточнил он.
https://ria.ru/20210525/deputat-1733777135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов
14:51 22.07.2022 (обновлено: 14:58 22.07.2022)
Миронов предложил сократить депутатам не только отпуска, но и зарплаты
Миронов заявил, что депутаты должны получать столько же, сколько и большинство избирателей