https://ria.ru/20220722/zarplaty-1804267136.html

Миронов предложил сократить депутатам не только отпуска, но и зарплаты

Миронов предложил сократить депутатам не только отпуска, но и зарплаты - РИА Новости, 22.07.2022

Миронов предложил сократить депутатам не только отпуска, но и зарплаты

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил сократить депутатам не только отпуск, но и зарплаты, передаёт его пресс-служба. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:51

2022-07-22T14:51

2022-07-22T14:58

госдума рф

политика

партия "справедливая россия - за правду"

сергей миронов

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил сократить депутатам не только отпуск, но и зарплаты, передаёт его пресс-служба."Предложение председателя Госдумы абсолютно правильное, мы его поддерживаем… Стоит сократить не только отпуска, но и зарплаты", — передаёт слова Миронова его пресс-служба.По мнению парламентария, депутаты должны получать среднюю зарплату по стране, региону. Он добавил, что подобная мера создаст стимул повышать доходы граждан. "Мы считаем, что депутаты всех уровней должны зарабатывать так же, как и большинство их избирателей, — получать среднюю зарплату по стране, своим регионам. И тогда у парламентариев будет больше стимулов, чтобы повышать эти средние зарплаты и уровень доходов граждан", — уточнил он.

https://ria.ru/20210525/deputat-1733777135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, политика, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов