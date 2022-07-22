Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за потери Киевом важного союзника - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/zapad-1804278823.html
На Западе забили тревогу из-за потери Киевом важного союзника
На Западе забили тревогу из-за потери Киевом важного союзника - РИА Новости, 22.07.2022
На Западе забили тревогу из-за потери Киевом важного союзника
Отставка итальянского премьер-министра Марио Драги негативно повлияет как на отношения Рима и Киева, так и на "единство Запада против России", пишет журнал The... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:29
2022-07-22T15:52
серджо маттарелла
украина
италия
марио драги
в мире
нато
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_317:239:3141:1828_1920x0_80_0_0_512520a98820e61602917256d514a353.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Отставка итальянского премьер-министра Марио Драги негативно повлияет как на отношения Рима и Киева, так и на "единство Запада против России", пишет журнал The National Interest."В связи с уходом Драги позиция Италии насчет российско-украинского конфликта может существенно измениться. В результате западная коалиция в поддержку Украины серьезно пострадает", — говорится в статье.По мнению автора, независимо от результатов ближайших выборов Рим уже не будет как прежде поддерживать Киев. В случае победы правых сил к власти придут политики, высказывающие симпатии Москве, в случае триумфа левых — наметится серьезный раскол по вопросу оказания помощи украинцам.Тем не менее это не означает, что следующее итальянское правительство будет открыто поддерживать Россию, но его смена ослабит "единый антироссийский западный фронт", пояснил обозреватель.Накануне президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о досрочном роспуске национального парламента из-за обострившегося в стране политического кризиса. В этот же день премьер Драги подтвердил решение уйти в отставку, о котором заявил на прошлой неделе. Политик выступал за поддержку Украины "любым образом", в том числе путем поставок вооружений.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что военная помощь западных стран только затягивает конфликт, а транспорт с вооружениями становится законной целью ВКС России.
https://ria.ru/20220721/velikobritaniya-1803913196.html
https://ria.ru/20220722/ukraina-1804185673.html
https://ria.ru/20220718/italiya-1803064986.html
украина
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_506:145:3042:2047_1920x0_80_0_0_439e1e0da8d3321850fe88beb5128649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
серджо маттарелла, украина, италия, марио драги, в мире, нато, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, войска воздушно-космической обороны
15:29 22.07.2022 (обновлено: 15:52 22.07.2022)
 
На Западе забили тревогу из-за потери Киевом важного союзника

NI: уход Драги с поста премьера Италии изменит позицию Рима по Украине в пользу России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Отставка итальянского премьер-министра Марио Драги негативно повлияет как на отношения Рима и Киева, так и на "единство Запада против России", пишет журнал The National Interest.
"В связи с уходом Драги позиция Италии насчет российско-украинского конфликта может существенно измениться. В результате западная коалиция в поддержку Украины серьезно пострадает", — говорится в статье.
Официальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 08:00
"Держись Америки, не бросай Украину": Борис Джонсон оставил политзавещание
По мнению автора, независимо от результатов ближайших выборов Рим уже не будет как прежде поддерживать Киев. В случае победы правых сил к власти придут политики, высказывающие симпатии Москве, в случае триумфа левых — наметится серьезный раскол по вопросу оказания помощи украинцам.
Тем не менее это не означает, что следующее итальянское правительство будет открыто поддерживать Россию, но его смена ослабит "единый антироссийский западный фронт", пояснил обозреватель.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 09:30
В Германии назвали три главных заблуждения Запада о России
Накануне президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о досрочном роспуске национального парламента из-за обострившегося в стране политического кризиса. В этот же день премьер Драги подтвердил решение уйти в отставку, о котором заявил на прошлой неделе. Политик выступал за поддержку Украины "любым образом", в том числе путем поставок вооружений.
На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что военная помощь западных стран только затягивает конфликт, а транспорт с вооружениями становится законной целью ВКС России.
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 08:00
Россия опять меняет итальянское правительство
 
Серджо МаттареллаУкраинаИталияМарио ДрагиВ миреНАТОРоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Сергей ЛавровВойска воздушно-космической обороны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала