https://ria.ru/20220722/zapad-1804278823.html

На Западе забили тревогу из-за потери Киевом важного союзника

На Западе забили тревогу из-за потери Киевом важного союзника - РИА Новости, 22.07.2022

На Западе забили тревогу из-за потери Киевом важного союзника

Отставка итальянского премьер-министра Марио Драги негативно повлияет как на отношения Рима и Киева, так и на "единство Запада против России", пишет журнал The... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:29

2022-07-22T15:29

2022-07-22T15:52

серджо маттарелла

украина

италия

марио драги

в мире

нато

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Отставка итальянского премьер-министра Марио Драги негативно повлияет как на отношения Рима и Киева, так и на "единство Запада против России", пишет журнал The National Interest."В связи с уходом Драги позиция Италии насчет российско-украинского конфликта может существенно измениться. В результате западная коалиция в поддержку Украины серьезно пострадает", — говорится в статье.По мнению автора, независимо от результатов ближайших выборов Рим уже не будет как прежде поддерживать Киев. В случае победы правых сил к власти придут политики, высказывающие симпатии Москве, в случае триумфа левых — наметится серьезный раскол по вопросу оказания помощи украинцам.Тем не менее это не означает, что следующее итальянское правительство будет открыто поддерживать Россию, но его смена ослабит "единый антироссийский западный фронт", пояснил обозреватель.Накануне президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о досрочном роспуске национального парламента из-за обострившегося в стране политического кризиса. В этот же день премьер Драги подтвердил решение уйти в отставку, о котором заявил на прошлой неделе. Политик выступал за поддержку Украины "любым образом", в том числе путем поставок вооружений.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что военная помощь западных стран только затягивает конфликт, а транспорт с вооружениями становится законной целью ВКС России.

https://ria.ru/20220721/velikobritaniya-1803913196.html

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804185673.html

https://ria.ru/20220718/italiya-1803064986.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

серджо маттарелла, украина, италия, марио драги, в мире, нато, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, войска воздушно-космической обороны