14:24 22.07.2022 (обновлено: 18:21 22.07.2022)
Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме бойца жандармерии
Вучич заявил, что на экипировке жандармерии и военных могут быть только сербские символы
Сотрудник сербской жандармерии в шлеме с буквой "Z"
Сотрудник сербской жандармерии в шлеме с буквой "Z"
БЕЛГРАД, 22 июл — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме одного из бойцов жандармерии страны, которое ранее вызвало резонанс.
Глава государства присутствовал на показательных тактических учениях МВД "Гружа 2022" на водохранилище в центральной части страны, где осмотрел вооружение и экипировку военизированных подразделений жандармерии.
В СМИ и соцсетях распространилась фотография с операции по задержанию нелегальных мигрантов близ границы Сербии и Венгрии, на которой рядом с главой МВД Александром Вулиным стоит боец жандармерии с знаком Z на шлеме. Фотография вызвала критику прозападных пользователей соцсетей и бурную поддержку патриотов-традиционалистов в Сербии.
"К сожалению, в нашей стране есть одна вещь, которая мне не нравится, но я не могу этого изменить. Есть ясная определенность, как у болельщиков, которая равномерно распределена в соотношении 75% или 80% к 25% или 20%, и одинаково страстная у обеих сторон. Одни за Россию, другие — за Украину", — заявил Вучич.
При этом он подчеркнул, что все сотрудники жандармерии и других полицейских подразделений и вооруженных сил должны носить только то, что прописано в правилах службы, а это — сербская символика.
Буква Z, как один из знаков отличия на российской военной технике, стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.