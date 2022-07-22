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Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме бойца жандармерии - РИА Новости, 22.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/z-1804257092.html
Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме бойца жандармерии
Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме бойца жандармерии - РИА Новости, 22.07.2022
Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме бойца жандармерии
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме одного из бойцов жандармерии страны, которое ранее вызвало резонанс. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:24
2022-07-22T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
сербия
александр вучич
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГРАД, 22 июл — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме одного из бойцов жандармерии страны, которое ранее вызвало резонанс.Глава государства присутствовал на показательных тактических учениях МВД "Гружа 2022" на водохранилище в центральной части страны, где осмотрел вооружение и экипировку военизированных подразделений жандармерии.В СМИ и соцсетях распространилась фотография с операции по задержанию нелегальных мигрантов близ границы Сербии и Венгрии, на которой рядом с главой МВД Александром Вулиным стоит боец жандармерии с знаком Z на шлеме. Фотография вызвала критику прозападных пользователей соцсетей и бурную поддержку патриотов-традиционалистов в Сербии."К сожалению, в нашей стране есть одна вещь, которая мне не нравится, но я не могу этого изменить. Есть ясная определенность, как у болельщиков, которая равномерно распределена в соотношении 75% или 80% к 25% или 20%, и одинаково страстная у обеих сторон. Одни за Россию, другие — за Украину", — заявил Вучич.При этом он подчеркнул, что все сотрудники жандармерии и других полицейских подразделений и вооруженных сил должны носить только то, что прописано в правилах службы, а это — сербская символика.Буква Z, как один из знаков отличия на российской военной технике, стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220610/serbiya-1794536980.html
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в мире, сербия, александр вучич, украина, россия, ситуация в днр и лнр
14:24 22.07.2022 (обновлено: 18:21 22.07.2022)
 
Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме бойца жандармерии

Вучич заявил, что на экипировке жандармерии и военных могут быть только сербские символы

Сотрудник сербской жандармерии в шлеме с буквой "Z"
Сотрудник сербской жандармерии в шлеме с буквой Z
Сотрудник сербской жандармерии в шлеме с буквой "Z"
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БЕЛГРАД, 22 июл — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме одного из бойцов жандармерии страны, которое ранее вызвало резонанс.
Глава государства присутствовал на показательных тактических учениях МВД "Гружа 2022" на водохранилище в центральной части страны, где осмотрел вооружение и экипировку военизированных подразделений жандармерии.
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В СМИ и соцсетях распространилась фотография с операции по задержанию нелегальных мигрантов близ границы Сербии и Венгрии, на которой рядом с главой МВД Александром Вулиным стоит боец жандармерии с знаком Z на шлеме. Фотография вызвала критику прозападных пользователей соцсетей и бурную поддержку патриотов-традиционалистов в Сербии.
"К сожалению, в нашей стране есть одна вещь, которая мне не нравится, но я не могу этого изменить. Есть ясная определенность, как у болельщиков, которая равномерно распределена в соотношении 75% или 80% к 25% или 20%, и одинаково страстная у обеих сторон. Одни за Россию, другие — за Украину", — заявил Вучич.
При этом он подчеркнул, что все сотрудники жандармерии и других полицейских подразделений и вооруженных сил должны носить только то, что прописано в правилах службы, а это — сербская символика.
Буква Z, как один из знаков отличия на российской военной технике, стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСербияАлександр ВучичУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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