https://ria.ru/20220722/z-1804257092.html

Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме бойца жандармерии

Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме бойца жандармерии - РИА Новости, 22.07.2022

Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме бойца жандармерии

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме одного из бойцов жандармерии страны, которое ранее вызвало резонанс. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:24

2022-07-22T14:24

2022-07-22T18:21

специальная военная операция на украине

в мире

сербия

александр вучич

украина

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804357204_88:0:596:286_1920x0_80_0_0_7ac3e4c14eafb4c9d2bcbb250a0bcce1.jpg

БЕЛГРАД, 22 июл — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме одного из бойцов жандармерии страны, которое ранее вызвало резонанс.Глава государства присутствовал на показательных тактических учениях МВД "Гружа 2022" на водохранилище в центральной части страны, где осмотрел вооружение и экипировку военизированных подразделений жандармерии.В СМИ и соцсетях распространилась фотография с операции по задержанию нелегальных мигрантов близ границы Сербии и Венгрии, на которой рядом с главой МВД Александром Вулиным стоит боец жандармерии с знаком Z на шлеме. Фотография вызвала критику прозападных пользователей соцсетей и бурную поддержку патриотов-традиционалистов в Сербии."К сожалению, в нашей стране есть одна вещь, которая мне не нравится, но я не могу этого изменить. Есть ясная определенность, как у болельщиков, которая равномерно распределена в соотношении 75% или 80% к 25% или 20%, и одинаково страстная у обеих сторон. Одни за Россию, другие — за Украину", — заявил Вучич.При этом он подчеркнул, что все сотрудники жандармерии и других полицейских подразделений и вооруженных сил должны носить только то, что прописано в правилах службы, а это — сербская символика.Буква Z, как один из знаков отличия на российской военной технике, стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220610/serbiya-1794536980.html

https://ria.ru/20220701/ldpr-1799458042.html

сербия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, александр вучич, украина, россия, ситуация в днр и лнр