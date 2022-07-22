https://ria.ru/20220722/windows-1804215623.html
В Windows 11 улучшат важную функцию
В Windows 11 улучшат важную функцию - РИА Новости, 22.07.2022
В Windows 11 улучшат важную функцию
Панель задач в ОС от Microsoft будет улучшена. Опция замечена в новой сборке сборка Windows 11 Insider Preview. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:55
2022-07-22T11:55
2022-07-22T11:55
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Панель задач в ОС от Microsoft будет улучшена. Опция замечена в новой сборке сборка Windows 11 Insider Preview.Главное нововведение заключается в том, что при открытии большого числа приложений панель задач перейдет в "режим переполнения", показывая небольшую плашку сверху. Точное количество запушенного софта для этого не называется, но включение будет зависеть от разрешения дисплея и масштаба интерфейса.Интерфейс расширенной панели задач поддерживает аналогичные возможности, что и основной: контекстное меню, действия по двойному щелчку и предпросмотр окна программы.Нововведение пока доступно участникам инсайдерской программы в сборке под номером 25163. Не сообщается, когда измененная панель задач появится в релизной версии Windows 11.
https://ria.ru/20220627/lunix-1798461657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, компьютерные технологии, windows
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Панель задач в ОС от Microsoft будет улучшена. Опция замечена
в новой сборке сборка Windows 11 Insider Preview.
Главное нововведение заключается в том, что при открытии большого числа приложений панель задач перейдет в "режим переполнения", показывая небольшую плашку сверху. Точное количество запушенного софта для этого не называется, но включение будет зависеть от разрешения дисплея и масштаба интерфейса.
Интерфейс расширенной панели задач поддерживает аналогичные возможности, что и основной: контекстное меню, действия по двойному щелчку и предпросмотр окна программы.
Нововведение пока доступно участникам инсайдерской программы в сборке под номером 25163. Не сообщается, когда измененная панель задач появится в релизной версии Windows 11.