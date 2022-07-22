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В Windows 11 улучшат важную функцию - РИА Новости, 22.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220722/windows-1804215623.html
В Windows 11 улучшат важную функцию
В Windows 11 улучшат важную функцию - РИА Новости, 22.07.2022
В Windows 11 улучшат важную функцию
Панель задач в ОС от Microsoft будет улучшена. Опция замечена в новой сборке сборка Windows 11 Insider Preview. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:55
2022-07-22T11:55
наука
технологии
компьютерные технологии
windows
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Панель задач в ОС от Microsoft будет улучшена. Опция замечена в новой сборке сборка Windows 11 Insider Preview.Главное нововведение заключается в том, что при открытии большого числа приложений панель задач перейдет в "режим переполнения", показывая небольшую плашку сверху. Точное количество запушенного софта для этого не называется, но включение будет зависеть от разрешения дисплея и масштаба интерфейса.Интерфейс расширенной панели задач поддерживает аналогичные возможности, что и основной: контекстное меню, действия по двойному щелчку и предпросмотр окна программы.Нововведение пока доступно участникам инсайдерской программы в сборке под номером 25163. Не сообщается, когда измененная панель задач появится в релизной версии Windows 11.
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технологии, компьютерные технологии, windows
11:55 22.07.2022
 

В Windows 11 улучшат важную функцию

© MicrosoftWindows 11
Windows 11
© Microsoft
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Панель задач в ОС от Microsoft будет улучшена. Опция замечена в новой сборке сборка Windows 11 Insider Preview.
Главное нововведение заключается в том, что при открытии большого числа приложений панель задач перейдет в "режим переполнения", показывая небольшую плашку сверху. Точное количество запушенного софта для этого не называется, но включение будет зависеть от разрешения дисплея и масштаба интерфейса.
Интерфейс расширенной панели задач поддерживает аналогичные возможности, что и основной: контекстное меню, действия по двойному щелчку и предпросмотр окна программы.
Нововведение пока доступно участникам инсайдерской программы в сборке под номером 25163. Не сообщается, когда измененная панель задач появится в релизной версии Windows 11.
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 15:27
Эксперт назвал преимущества Linux перед пиратской Windows
 
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