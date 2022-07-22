https://ria.ru/20220722/windows-1804215623.html

В Windows 11 улучшат важную функцию

В Windows 11 улучшат важную функцию - РИА Новости, 22.07.2022

В Windows 11 улучшат важную функцию

Панель задач в ОС от Microsoft будет улучшена. Опция замечена в новой сборке сборка Windows 11 Insider Preview. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:55

2022-07-22T11:55

2022-07-22T11:55

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Панель задач в ОС от Microsoft будет улучшена. Опция замечена в новой сборке сборка Windows 11 Insider Preview.Главное нововведение заключается в том, что при открытии большого числа приложений панель задач перейдет в "режим переполнения", показывая небольшую плашку сверху. Точное количество запушенного софта для этого не называется, но включение будет зависеть от разрешения дисплея и масштаба интерфейса.Интерфейс расширенной панели задач поддерживает аналогичные возможности, что и основной: контекстное меню, действия по двойному щелчку и предпросмотр окна программы.Нововведение пока доступно участникам инсайдерской программы в сборке под номером 25163. Не сообщается, когда измененная панель задач появится в релизной версии Windows 11.

https://ria.ru/20220627/lunix-1798461657.html

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Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, компьютерные технологии, windows