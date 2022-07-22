https://ria.ru/20220722/wheely-1804321519.html

Роскомнадзор запретил сайт сервиса по заказу автомобилей Wheely

Роскомнадзор запретил сайт сервиса по заказу автомобилей Wheely - РИА Новости, 22.07.2022

Роскомнадзор запретил сайт сервиса по заказу автомобилей Wheely

Роскомнадзор внес сайт сервиса Wheely для заказа премиальных автомобилей с водителями в реестр запрещенных, а также направил требование о необходимости удаления РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:02

2022-07-22T17:02

2022-07-22T17:29

общество

технологии

москва

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Роскомнадзор внес сайт сервиса Wheely для заказа премиальных автомобилей с водителями в реестр запрещенных, а также направил требование о необходимости удаления запрещенной информации, сообщили РИА Новости в ведомстве."В Роскомнадзор поступило решение Мещанского районного суда города Москвы о признании информации, размещенной на сайте сервиса заказа автомобилей Wheely, запрещенной. На основании судебного решения Роскомнадзор направил требование владельцу ресурса о необходимости удаления запрещенной информации, а также внес указанный информационный ресурс в Единый реестр запрещенной информации", - говорится в сообщении.Уточняется, что согласно тексту судебного решения, на сайте запрещенной признается информация о ведении коммерческой деятельности юридическим лицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории РФ, а также без предоставления сведений в государственную информационную систему "Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы" (ГИС ЕРНИС)."В соответствии с российским законодательством об информации, информационных технологиях и о защите информации владелец интернет-ресурса должен удалить запрещенную информацию в течение 24 часов после получения соответствующего требования Роскомнадзора. В случае неисполнения требования ведомства, доступ к сайту ограничивается", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220722/tor-1804238733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)