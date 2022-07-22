Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор запретил сайт сервиса по заказу автомобилей Wheely - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/wheely-1804321519.html
Роскомнадзор запретил сайт сервиса по заказу автомобилей Wheely
Роскомнадзор запретил сайт сервиса по заказу автомобилей Wheely - РИА Новости, 22.07.2022
Роскомнадзор запретил сайт сервиса по заказу автомобилей Wheely
Роскомнадзор внес сайт сервиса Wheely для заказа премиальных автомобилей с водителями в реестр запрещенных, а также направил требование о необходимости удаления РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:02
2022-07-22T17:29
общество
технологии
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:52:2001:1177_1920x0_80_0_0_c90a19d0a74564353525300e3a3a4e26.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Роскомнадзор внес сайт сервиса Wheely для заказа премиальных автомобилей с водителями в реестр запрещенных, а также направил требование о необходимости удаления запрещенной информации, сообщили РИА Новости в ведомстве."В Роскомнадзор поступило решение Мещанского районного суда города Москвы о признании информации, размещенной на сайте сервиса заказа автомобилей Wheely, запрещенной. На основании судебного решения Роскомнадзор направил требование владельцу ресурса о необходимости удаления запрещенной информации, а также внес указанный информационный ресурс в Единый реестр запрещенной информации", - говорится в сообщении.Уточняется, что согласно тексту судебного решения, на сайте запрещенной признается информация о ведении коммерческой деятельности юридическим лицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории РФ, а также без предоставления сведений в государственную информационную систему "Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы" (ГИС ЕРНИС)."В соответствии с российским законодательством об информации, информационных технологиях и о защите информации владелец интернет-ресурса должен удалить запрещенную информацию в течение 24 часов после получения соответствующего требования Роскомнадзора. В случае неисполнения требования ведомства, доступ к сайту ограничивается", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220722/tor-1804238733.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:0:1767:1325_1920x0_80_0_0_735883d2747013336153d9ca9213698c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
17:02 22.07.2022 (обновлено: 17:29 22.07.2022)
 
Роскомнадзор запретил сайт сервиса по заказу автомобилей Wheely

Роскомнадзор внес сайт сервиса по заказу автомобилей Wheely в реестр запрещенных

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Роскомнадзор внес сайт сервиса Wheely для заказа премиальных автомобилей с водителями в реестр запрещенных, а также направил требование о необходимости удаления запрещенной информации, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Роскомнадзор поступило решение Мещанского районного суда города Москвы о признании информации, размещенной на сайте сервиса заказа автомобилей Wheely, запрещенной. На основании судебного решения Роскомнадзор направил требование владельцу ресурса о необходимости удаления запрещенной информации, а также внес указанный информационный ресурс в Единый реестр запрещенной информации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что согласно тексту судебного решения, на сайте запрещенной признается информация о ведении коммерческой деятельности юридическим лицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории РФ, а также без предоставления сведений в государственную информационную систему "Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы" (ГИС ЕРНИС).
"В соответствии с российским законодательством об информации, информационных технологиях и о защите информации владелец интернет-ресурса должен удалить запрещенную информацию в течение 24 часов после получения соответствующего требования Роскомнадзора. В случае неисполнения требования ведомства, доступ к сайту ограничивается", - добавили в ведомстве.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 13:20
Роскомнадзор разблокировал сайт анонимного браузера The Tor Project
 
ОбществоТехнологииМоскваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала