17:02 22.07.2022 (обновлено: 17:29 22.07.2022)
Роскомнадзор запретил сайт сервиса по заказу автомобилей Wheely
Роскомнадзор внес сайт сервиса по заказу автомобилей Wheely в реестр запрещенных
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Роскомнадзор внес сайт сервиса Wheely для заказа премиальных автомобилей с водителями в реестр запрещенных, а также направил требование о необходимости удаления запрещенной информации, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"В Роскомнадзор поступило решение Мещанского районного суда города Москвы о признании информации, размещенной на сайте сервиса заказа автомобилей Wheely, запрещенной. На основании судебного решения Роскомнадзор направил требование владельцу ресурса о необходимости удаления запрещенной информации, а также внес указанный информационный ресурс в Единый реестр запрещенной информации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что согласно тексту судебного решения, на сайте запрещенной признается информация о ведении коммерческой деятельности юридическим лицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории РФ, а также без предоставления сведений в государственную информационную систему "Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы" (ГИС ЕРНИС).
"В соответствии с российским законодательством об информации, информационных технологиях и о защите информации владелец интернет-ресурса должен удалить запрещенную информацию в течение 24 часов после получения соответствующего требования Роскомнадзора. В случае неисполнения требования ведомства, доступ к сайту ограничивается", - добавили в ведомстве.