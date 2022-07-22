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В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения
В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения - РИА Новости, 22.07.2022
В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения
Госдума направила в Минтруд обращение, в котором предлагается закрепить право граждан на выходной в день рождения, сообщил РИА Новости депутат Олег Матвейчев. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:16
2022-07-22T11:16
2022-07-22T12:50
общество
работа
госдума рф
олег матвейчев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума направила в Минтруд обращение, в котором предлагается закрепить право граждан на выходной в день рождения, сообщил РИА Новости депутат Олег Матвейчев."Почему бы <...> в этот день законным образом не отпрашиваться у начальства, не брать отпуск, а иметь законное право на выходной или сокращение рабочего дня… Я предложил Минтруду такой законопроект сделать", — сказал он.При этом депутат добавил, что если Минтруд поддержит инициативу, то он готов разработать документ сам. По мнению Матвейчева, возможность брать выходной в день рождения необходимо закрепить законодательно.
https://ria.ru/20190915/1558663529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, работа, госдума рф, олег матвейчев
11:16 22.07.2022 (обновлено: 12:50 22.07.2022)
В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения
Депутат Матвейчев предложил давать россиянам выходной в день рождения
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума направила в Минтруд обращение, в котором предлагается закрепить право граждан на выходной в день рождения, сообщил РИА Новости депутат Олег Матвейчев.
"Почему бы <...> в этот день законным образом не отпрашиваться у начальства, не брать отпуск, а иметь законное право на выходной или сокращение рабочего дня… Я предложил Минтруду такой законопроект сделать", — сказал он.
При этом депутат добавил, что если Минтруд поддержит инициативу, то он готов разработать документ сам.
По мнению Матвейчева, возможность брать выходной в день рождения необходимо закрепить законодательно.