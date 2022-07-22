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В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения - РИА Новости, 22.07.2022
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В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения
В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения - РИА Новости, 22.07.2022
В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения
Госдума направила в Минтруд обращение, в котором предлагается закрепить право граждан на выходной в день рождения, сообщил РИА Новости депутат Олег Матвейчев. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:16
2022-07-22T12:50
общество
работа
госдума рф
олег матвейчев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума направила в Минтруд обращение, в котором предлагается закрепить право граждан на выходной в день рождения, сообщил РИА Новости депутат Олег Матвейчев."Почему бы &lt;...&gt; в этот день законным образом не отпрашиваться у начальства, не брать отпуск, а иметь законное право на выходной или сокращение рабочего дня… Я предложил Минтруду такой законопроект сделать", — сказал он.При этом депутат добавил, что если Минтруд поддержит инициативу, то он готов разработать документ сам. По мнению Матвейчева, возможность брать выходной в день рождения необходимо закрепить законодательно.
https://ria.ru/20190915/1558663529.html
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общество, работа, госдума рф, олег матвейчев
11:16 22.07.2022 (обновлено: 12:50 22.07.2022)
 
В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения

Депутат Матвейчев предложил давать россиянам выходной в день рождения

© Flickr / Amy Loves YahПраздничный торт со свечами
Праздничный торт со свечами - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Flickr / Amy Loves Yah
Праздничный торт со свечами. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума направила в Минтруд обращение, в котором предлагается закрепить право граждан на выходной в день рождения, сообщил РИА Новости депутат Олег Матвейчев.
"Почему бы <...> в этот день законным образом не отпрашиваться у начальства, не брать отпуск, а иметь законное право на выходной или сокращение рабочего дня… Я предложил Минтруду такой законопроект сделать", — сказал он.
При этом депутат добавил, что если Минтруд поддержит инициативу, то он готов разработать документ сам.
По мнению Матвейчева, возможность брать выходной в день рождения необходимо закрепить законодательно.
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