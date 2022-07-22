https://ria.ru/20220722/vykhodnoy-1804206309.html

В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения

В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения - РИА Новости, 22.07.2022

В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения

Госдума направила в Минтруд обращение, в котором предлагается закрепить право граждан на выходной в день рождения, сообщил РИА Новости депутат Олег Матвейчев. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:16

2022-07-22T11:16

2022-07-22T12:50

общество

работа

госдума рф

олег матвейчев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/71132/90/711329057_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_674e63ba8602afa0ce9f12f177b5ba92.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума направила в Минтруд обращение, в котором предлагается закрепить право граждан на выходной в день рождения, сообщил РИА Новости депутат Олег Матвейчев."Почему бы <...> в этот день законным образом не отпрашиваться у начальства, не брать отпуск, а иметь законное право на выходной или сокращение рабочего дня… Я предложил Минтруду такой законопроект сделать", — сказал он.При этом депутат добавил, что если Минтруд поддержит инициативу, то он готов разработать документ сам. По мнению Матвейчева, возможность брать выходной в день рождения необходимо закрепить законодательно.

https://ria.ru/20190915/1558663529.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, работа, госдума рф, олег матвейчев