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В Госдуме не обсуждают перенос единого дня голосования - РИА Новости, 22.07.2022
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В Госдуме не обсуждают перенос единого дня голосования
В Госдуме не обсуждают перенос единого дня голосования - РИА Новости, 22.07.2022
В Госдуме не обсуждают перенос единого дня голосования
В Думе вопрос переноса единого дня голосования не обсуждается, сентябрь - оптимальный месяц для проведения голосования, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:12
2022-07-22T15:12
политика
госдума рф
сергей неверов
ярослав нилов
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Думе вопрос переноса единого дня голосования не обсуждается, сентябрь - оптимальный месяц для проведения голосования, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Сергей Неверов ("Единая Россия").Ранее в пятницу замруководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что следует рассмотреть вопрос о сокращении отпусков депутатам, а также о переносе единого дня голосования на весну."В Думе это не обсуждается... На мой взгляд, сентябрь - наиболее оптимальный вариант, когда люди выходят из отпусков и спокойно голосуют в единый день голосования", - подчеркнул Неверов.Политик отметил, что проведение выборов в сентябре удобно тем, что в это время начинаются обсуждения бюджета и принятие бюджета на следующий год. "И когда приходят вновь избранные депутаты, они обсуждают бюджет и реализацию тех программ, с которыми политические партии шли на выборы",- пояснил Неверов.Кроме того, по словам парламентария, когда выборы проводились два раза в году - октябре и марте, показатели по явке избирателей не сильно отличались от тех, что есть сейчас. Поэтому, добавил Неверов, аргумент о том, чтобы проводить выборы весной в пользу большей явки, не объективен. В целом, вопрос переноса выборов нужно обсуждать в "политическом процессе" с политическими партиями и понимать, чем обусловлен такой перенос, отметил он.
https://ria.ru/20220608/golosovanie-1793955968.html
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политика, госдума рф, сергей неверов, ярослав нилов, единый день голосования в россии
15:12 22.07.2022
 
В Госдуме не обсуждают перенос единого дня голосования

Вице-спикер Госдумы Неверов назвал сентябрь оптимальным месяцем для выборов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВице-спикер Госдумы Сергей Неверов
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Думе вопрос переноса единого дня голосования не обсуждается, сентябрь - оптимальный месяц для проведения голосования, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Сергей Неверов ("Единая Россия").
Ранее в пятницу замруководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что следует рассмотреть вопрос о сокращении отпусков депутатам, а также о переносе единого дня голосования на весну.
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"В Думе это не обсуждается... На мой взгляд, сентябрь - наиболее оптимальный вариант, когда люди выходят из отпусков и спокойно голосуют в единый день голосования", - подчеркнул Неверов.
Политик отметил, что проведение выборов в сентябре удобно тем, что в это время начинаются обсуждения бюджета и принятие бюджета на следующий год. "И когда приходят вновь избранные депутаты, они обсуждают бюджет и реализацию тех программ, с которыми политические партии шли на выборы",- пояснил Неверов.
Кроме того, по словам парламентария, когда выборы проводились два раза в году - октябре и марте, показатели по явке избирателей не сильно отличались от тех, что есть сейчас. Поэтому, добавил Неверов, аргумент о том, чтобы проводить выборы весной в пользу большей явки, не объективен. В целом, вопрос переноса выборов нужно обсуждать в "политическом процессе" с политическими партиями и понимать, чем обусловлен такой перенос, отметил он.
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