https://ria.ru/20220722/vybory-1804272439.html

В Госдуме не обсуждают перенос единого дня голосования

В Госдуме не обсуждают перенос единого дня голосования - РИА Новости, 22.07.2022

В Госдуме не обсуждают перенос единого дня голосования

В Думе вопрос переноса единого дня голосования не обсуждается, сентябрь - оптимальный месяц для проведения голосования, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:12

2022-07-22T15:12

2022-07-22T15:12

политика

госдума рф

сергей неверов

ярослав нилов

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Думе вопрос переноса единого дня голосования не обсуждается, сентябрь - оптимальный месяц для проведения голосования, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Сергей Неверов ("Единая Россия").Ранее в пятницу замруководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что следует рассмотреть вопрос о сокращении отпусков депутатам, а также о переносе единого дня голосования на весну."В Думе это не обсуждается... На мой взгляд, сентябрь - наиболее оптимальный вариант, когда люди выходят из отпусков и спокойно голосуют в единый день голосования", - подчеркнул Неверов.Политик отметил, что проведение выборов в сентябре удобно тем, что в это время начинаются обсуждения бюджета и принятие бюджета на следующий год. "И когда приходят вновь избранные депутаты, они обсуждают бюджет и реализацию тех программ, с которыми политические партии шли на выборы",- пояснил Неверов.Кроме того, по словам парламентария, когда выборы проводились два раза в году - октябре и марте, показатели по явке избирателей не сильно отличались от тех, что есть сейчас. Поэтому, добавил Неверов, аргумент о том, чтобы проводить выборы весной в пользу большей явки, не объективен. В целом, вопрос переноса выборов нужно обсуждать в "политическом процессе" с политическими партиями и понимать, чем обусловлен такой перенос, отметил он.

https://ria.ru/20220608/golosovanie-1793955968.html

https://ria.ru/20220702/vybory-1799746433.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, госдума рф, сергей неверов, ярослав нилов, единый день голосования в россии