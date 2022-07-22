Рейтинг@Mail.ru
ВВС Британии приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/vvs-1804407982.html
ВВС Британии приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon
ВВС Британии приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon - РИА Новости, 22.07.2022
ВВС Британии приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon
Британские военно-воздушные силы приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon, что потенциально оставляет воздушное пространство страны без защиты,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T20:51
2022-07-22T20:51
в мире
космос - риа наука
фолклендские острова
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152662/23/1526622361_0:48:1037:631_1920x0_80_0_0_2e2a9537e940736ce79bcb7475292307.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Британские военно-воздушные силы приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon, что потенциально оставляет воздушное пространство страны без защиты, сообщила газета Daily Mail.Согласно сообщению в Twitter королевских ВВС, такое решение было принято после того, как стало известно о "технической проблеме, которая может повлиять на безопасную эксплуатацию катапультных кресел" истребителей."Мы приостановили несущественные полеты в качестве временной меры предосторожности до тех пор, пока ситуация не будет изучена лучше", - говорится в сообщении ВВС.Отмечается, что техническая проблема затронула и пилотажную группу британских ВВС "Красные стрелы". Daily Mail подчеркивает, что истребители Typhoon участвуют в защите воздушного пространства Соединенного Королевства и Фолклендских островов, приостановка их полетов происходит на фоне "обострения напряженности в отношениях с Россией". Издание опасается, что воздушное пространство Великобритании потенциально "остается незащищенным".
https://ria.ru/20220718/velikobritaniya-1803193205.html
фолклендские острова
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152662/23/1526622361_42:0:963:691_1920x0_80_0_0_e532b590b9f206611a78eaf04b654f4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, космос - риа наука, фолклендские острова, великобритания
20:51 22.07.2022
 
ВВС Британии приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon

Daily Mail: ВВС Британии приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon

© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Британские военно-воздушные силы приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon, что потенциально оставляет воздушное пространство страны без защиты, сообщила газета Daily Mail.
Согласно сообщению в Twitter королевских ВВС, такое решение было принято после того, как стало известно о "технической проблеме, которая может повлиять на безопасную эксплуатацию катапультных кресел" истребителей.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 13:18
Даунинг-стрит выложил видео c Джонсоном, снятое в истребителе Typhoon
"Мы приостановили несущественные полеты в качестве временной меры предосторожности до тех пор, пока ситуация не будет изучена лучше", - говорится в сообщении ВВС.
Отмечается, что техническая проблема затронула и пилотажную группу британских ВВС "Красные стрелы". Daily Mail подчеркивает, что истребители Typhoon участвуют в защите воздушного пространства Соединенного Королевства и Фолклендских островов, приостановка их полетов происходит на фоне "обострения напряженности в отношениях с Россией". Издание опасается, что воздушное пространство Великобритании потенциально "остается незащищенным".
 
В миреКосмос - РИА НаукаФолклендские островаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала