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ВВС Британии приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon

ВВС Британии приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon - РИА Новости, 22.07.2022

ВВС Британии приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon

Британские военно-воздушные силы приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon, что потенциально оставляет воздушное пространство страны без защиты,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T20:51

2022-07-22T20:51

2022-07-22T20:51

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Британские военно-воздушные силы приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon, что потенциально оставляет воздушное пространство страны без защиты, сообщила газета Daily Mail.Согласно сообщению в Twitter королевских ВВС, такое решение было принято после того, как стало известно о "технической проблеме, которая может повлиять на безопасную эксплуатацию катапультных кресел" истребителей."Мы приостановили несущественные полеты в качестве временной меры предосторожности до тех пор, пока ситуация не будет изучена лучше", - говорится в сообщении ВВС.Отмечается, что техническая проблема затронула и пилотажную группу британских ВВС "Красные стрелы". Daily Mail подчеркивает, что истребители Typhoon участвуют в защите воздушного пространства Соединенного Королевства и Фолклендских островов, приостановка их полетов происходит на фоне "обострения напряженности в отношениях с Россией". Издание опасается, что воздушное пространство Великобритании потенциально "остается незащищенным".

https://ria.ru/20220718/velikobritaniya-1803193205.html

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в мире, космос - риа наука, фолклендские острова, великобритания