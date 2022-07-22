https://ria.ru/20220722/vsu-1804415480.html

Украинские неонацисты заминировали мосты в Запорожской области

Украинские неонацисты заминировали мосты в Запорожской области - РИА Новости, 22.07.2022

Украинские неонацисты заминировали мосты в Запорожской области

Украинские неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка и Конка в Запорожской области, чтобы обвинить российские войска в якобы неизбирательных... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T21:34

2022-07-22T21:34

2022-07-22T21:34

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка и Конка в Запорожской области, чтобы обвинить российские войска в якобы неизбирательных ударах, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Запорожской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка (с. Придолиновка) и Конка (пгт. Камышеваха), которые планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить подразделения Вооруженных Сил России в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - сообщил Мизинцев.Также, по его словам, в Дмитровке Краматорского района Донецкой Народной Республики на территории сельскохозяйственного предприятия украинские подразделения разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь."Еще раз обращаем внимание мирового сообщества на то, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России наносят избирательные удары только по военным объектам украинских вооруженных формирований", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220722/ssha-1804121969.html

запорожская область

россия

донецкая народная республика

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в мире, запорожская область, россия, донецкая народная республика