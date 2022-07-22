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Украинские неонацисты заминировали мосты в Запорожской области - РИА Новости, 22.07.2022
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Украинские неонацисты заминировали мосты в Запорожской области
Украинские неонацисты заминировали мосты в Запорожской области - РИА Новости, 22.07.2022
Украинские неонацисты заминировали мосты в Запорожской области
Украинские неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка и Конка в Запорожской области, чтобы обвинить российские войска в якобы неизбирательных... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T21:34
2022-07-22T21:34
в мире
запорожская область
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка и Конка в Запорожской области, чтобы обвинить российские войска в якобы неизбирательных ударах, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Запорожской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка (с. Придолиновка) и Конка (пгт. Камышеваха), которые планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить подразделения Вооруженных Сил России в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - сообщил Мизинцев.Также, по его словам, в Дмитровке Краматорского района Донецкой Народной Республики на территории сельскохозяйственного предприятия украинские подразделения разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь."Еще раз обращаем внимание мирового сообщества на то, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России наносят избирательные удары только по военным объектам украинских вооруженных формирований", - добавил генерал.
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в мире, запорожская область, россия, донецкая народная республика
21:34 22.07.2022
 
Украинские неонацисты заминировали мосты в Запорожской области

Минобороны: украинские неонацисты заминировали мосты в Запорожской области

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка и Конка в Запорожской области, чтобы обвинить российские войска в якобы неизбирательных ударах, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Запорожской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка (с. Придолиновка) и Конка (пгт. Камышеваха), которые планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить подразделения Вооруженных Сил России в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - сообщил Мизинцев.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.07.2022
Инфографика
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Также, по его словам, в Дмитровке Краматорского района Донецкой Народной Республики на территории сельскохозяйственного предприятия украинские подразделения разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь.
"Еще раз обращаем внимание мирового сообщества на то, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России наносят избирательные удары только по военным объектам украинских вооруженных формирований", - добавил генерал.
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В миреЗапорожская областьРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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