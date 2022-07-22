Рейтинг@Mail.ru
ВСУ заминировали в ДНР хранилища радиоактивных и химических отходов - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/vsu-1804415000.html
ВСУ заминировали в ДНР хранилища радиоактивных и химических отходов
ВСУ заминировали в ДНР хранилища радиоактивных и химических отходов - РИА Новости, 22.07.2022
ВСУ заминировали в ДНР хранилища радиоактивных и химических отходов
В Константиновке украинские войска заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов, чтобы взорвать их при отступлении, сообщил начальник Национального РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T21:31
2022-07-22T22:25
в мире
украина
специальная военная операция на украине
донбасс
вооруженные силы украины
россия
михаил мизинцев
константиновка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792166109_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_2cb3d120d8e52a83fc83c213e478bffc.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Константиновке украинские войска заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов, чтобы взорвать их при отступлении, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."В Константиновке украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца", — заявил он.Таким образом, киевские власти подготовили новую провокацию на опасном объекте для обвинения российской армии в якобы создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины, заключил генерал.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.Сейчас союзные силы контролируют практически всю территорию ДНР, включая Волноваху, Святогорск и Мариуполь. Кроме того, в начале июля после взятия Лисичанска и окрестных населенных пунктов они полностью освободили ЛНР.
https://ria.ru/20220718/podzhog-1803336663.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донбасс
россия
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792166109_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_5192b9fa41bdcacabee91ac1e4e2d1c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, россия, михаил мизинцев, константиновка, владимир путин
21:31 22.07.2022 (обновлено: 22:25 22.07.2022)
 
ВСУ заминировали в ДНР хранилища радиоактивных и химических отходов

Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать хранилища радиоактивных отходов в Константиновке

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Константиновке украинские войска заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов, чтобы взорвать их при отступлении, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"В Константиновке украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца", — заявил он.
Комбайны во время уборочной кампании в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 21:37Специальная военная операция на Украине
В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ с поджогами полей с зерном
Таким образом, киевские власти подготовили новую провокацию на опасном объекте для обвинения российской армии в якобы создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины, заключил генерал.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Сейчас союзные силы контролируют практически всю территорию ДНР, включая Волноваху, Святогорск и Мариуполь. Кроме того, в начале июля после взятия Лисичанска и окрестных населенных пунктов они полностью освободили ЛНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныРоссияМихаил МизинцевКонстантиновкаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала