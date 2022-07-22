https://ria.ru/20220722/vsu-1804415000.html

ВСУ заминировали в ДНР хранилища радиоактивных и химических отходов

ВСУ заминировали в ДНР хранилища радиоактивных и химических отходов - РИА Новости, 22.07.2022

ВСУ заминировали в ДНР хранилища радиоактивных и химических отходов

В Константиновке украинские войска заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов, чтобы взорвать их при отступлении, сообщил начальник Национального РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T21:31

2022-07-22T21:31

2022-07-22T22:25

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Константиновке украинские войска заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов, чтобы взорвать их при отступлении, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."В Константиновке украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца", — заявил он.Таким образом, киевские власти подготовили новую провокацию на опасном объекте для обвинения российской армии в якобы создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины, заключил генерал.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.Сейчас союзные силы контролируют практически всю территорию ДНР, включая Волноваху, Святогорск и Мариуполь. Кроме того, в начале июля после взятия Лисичанска и окрестных населенных пунктов они полностью освободили ЛНР.

https://ria.ru/20220718/podzhog-1803336663.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, россия, михаил мизинцев, константиновка, владимир путин