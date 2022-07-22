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ВСУ предприняли массированный артиллерийский обстрел Запорожской области - РИА Новости, 23.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/vsu-1804373837.html
ВСУ предприняли массированный артиллерийский обстрел Запорожской области
ВСУ предприняли массированный артиллерийский обстрел Запорожской области - РИА Новости, 23.07.2022
ВСУ предприняли массированный артиллерийский обстрел Запорожской области
Артиллерия ВСУ обстреляла Запорожскую область, сработала система ПВО, сообщил представитель областной администрации. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-22T18:59
2022-07-23T05:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
запорожская область
россия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Артиллерия ВСУ обстреляла Запорожскую область, сработала система ПВО, сообщил представитель областной администрации. "Был осуществлен массированный обстрел освобожденной территории Запорожской области из РСЗО и тяжелой артиллерии, сработала система противовоздушной обороны", — сказал Рогов.По его словам, огонь велся со стороны южного пригорода Запорожья, который находится под контролем украинской армии. Он подчеркнул, что целью обстрела были населенные пункты, находящиеся недалеко от линии разграничения."Информация о разрушениях и пострадавших не поступала", — подчеркнул Рогов.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220722/ukraina-1804228989.html
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вооруженные силы украины, украина, запорожская область, россия, безопасность
18:59 22.07.2022 (обновлено: 05:06 23.07.2022)
 
ВСУ предприняли массированный артиллерийский обстрел Запорожской области

Администрация Запорожской области сообщила о массированном артобстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Артиллерия ВСУ обстреляла Запорожскую область, сработала система ПВО, сообщил представитель областной администрации.
"Был осуществлен массированный обстрел освобожденной территории Запорожской области из РСЗО и тяжелой артиллерии, сработала система противовоздушной обороны", — сказал Рогов.
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По его словам, огонь велся со стороны южного пригорода Запорожья, который находится под контролем украинской армии. Он подчеркнул, что целью обстрела были населенные пункты, находящиеся недалеко от линии разграничения.

"Информация о разрушениях и пострадавших не поступала", — подчеркнул Рогов.

Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаЗапорожская областьРоссияБезопасность
 
 
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