https://ria.ru/20220722/vsu-1804373837.html

ВСУ предприняли массированный артиллерийский обстрел Запорожской области

ВСУ предприняли массированный артиллерийский обстрел Запорожской области - РИА Новости, 23.07.2022

ВСУ предприняли массированный артиллерийский обстрел Запорожской области

Артиллерия ВСУ обстреляла Запорожскую область, сработала система ПВО, сообщил представитель областной администрации. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-22T18:59

2022-07-22T18:59

2022-07-23T05:06

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Артиллерия ВСУ обстреляла Запорожскую область, сработала система ПВО, сообщил представитель областной администрации. "Был осуществлен массированный обстрел освобожденной территории Запорожской области из РСЗО и тяжелой артиллерии, сработала система противовоздушной обороны", — сказал Рогов.По его словам, огонь велся со стороны южного пригорода Запорожья, который находится под контролем украинской армии. Он подчеркнул, что целью обстрела были населенные пункты, находящиеся недалеко от линии разграничения."Информация о разрушениях и пострадавших не поступала", — подчеркнул Рогов.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804228989.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, украина, запорожская область, россия, безопасность