18:59 22.07.2022 (обновлено: 05:06 23.07.2022)
ВСУ предприняли массированный артиллерийский обстрел Запорожской области
Администрация Запорожской области сообщила о массированном артобстреле со стороны ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Артиллерия ВСУ обстреляла Запорожскую область, сработала система ПВО, сообщил представитель областной администрации.
"Был осуществлен массированный обстрел освобожденной территории Запорожской области из РСЗО и тяжелой артиллерии, сработала система противовоздушной обороны", — сказал Рогов.
По его словам, огонь велся со стороны южного пригорода Запорожья, который находится под контролем украинской армии. Он подчеркнул, что целью обстрела были населенные пункты, находящиеся недалеко от линии разграничения.
"Информация о разрушениях и пострадавших не поступала", — подчеркнул Рогов.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
"Информация о разрушениях и пострадавших не поступала", — подчеркнул Рогов.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.