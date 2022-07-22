https://ria.ru/20220722/vstrecha-1804432214.html

Шойгу и глава Минобороны Турции проведут встречу по продовольственной теме

Шойгу и глава Минобороны Турции проведут встречу по продовольственной теме - РИА Новости, 22.07.2022

Шойгу и глава Минобороны Турции проведут встречу по продовольственной теме

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ближайшее время проведет встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу по продовольственной теме. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T23:16

2022-07-22T23:16

2022-07-22T23:38

в мире

цены на нефть

турция

стамбул

россия

оон

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804322661_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_4614e69008b096b653a30321752a324c.jpg

СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ближайшее время проведет встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу по продовольственной теме.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."После предварительной встречи, которую мы провели сегодня (в пятницу), мы в ближайшие дни проведем дополнительную встречу с господином Шойгу и нашими украинскими друзьями. Мы ожидаем, что персонал, который они выбрали, быстро направят их в наш координационный центр в Стамбуле. Общая координация операции будет осуществляться отсюда", - сказал Акар в интервью CNN Turk.

https://ria.ru/20220722/dokumenty-1804343711.html

турция

стамбул

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, турция, стамбул, россия, оон, ситуация в днр и лнр