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Шойгу и глава Минобороны Турции проведут встречу по продовольственной теме - РИА Новости, 22.07.2022
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Шойгу и глава Минобороны Турции проведут встречу по продовольственной теме
Шойгу и глава Минобороны Турции проведут встречу по продовольственной теме - РИА Новости, 22.07.2022
Шойгу и глава Минобороны Турции проведут встречу по продовольственной теме
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ближайшее время проведет встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу по продовольственной теме. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T23:16
2022-07-22T23:38
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ближайшее время проведет встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу по продовольственной теме.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."После предварительной встречи, которую мы провели сегодня (в пятницу), мы в ближайшие дни проведем дополнительную встречу с господином Шойгу и нашими украинскими друзьями. Мы ожидаем, что персонал, который они выбрали, быстро направят их в наш координационный центр в Стамбуле. Общая координация операции будет осуществляться отсюда", - сказал Акар в интервью CNN Turk.
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в мире, цены на нефть, турция, стамбул, россия, оон, ситуация в днр и лнр
23:16 22.07.2022 (обновлено: 23:38 22.07.2022)
 
Шойгу и глава Минобороны Турции проведут встречу по продовольственной теме

Глава МО Турции Акар сообщил, что скоро проведет встречу с Шойгу по продовольственной теме

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи в Стамбуле
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ближайшее время проведет встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу по продовольственной теме.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
"После предварительной встречи, которую мы провели сегодня (в пятницу), мы в ближайшие дни проведем дополнительную встречу с господином Шойгу и нашими украинскими друзьями. Мы ожидаем, что персонал, который они выбрали, быстро направят их в наш координационный центр в Стамбуле. Общая координация операции будет осуществляться отсюда", - сказал Акар в интервью CNN Turk.
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