23:16 22.07.2022 (обновлено: 23:38 22.07.2022)
Шойгу и глава Минобороны Турции проведут встречу по продовольственной теме
Глава МО Турции Акар сообщил, что скоро проведет встречу с Шойгу по продовольственной теме
© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи в Стамбуле
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи в Стамбуле
СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ближайшее время проведет встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу по продовольственной теме.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
"После предварительной встречи, которую мы провели сегодня (в пятницу), мы в ближайшие дни проведем дополнительную встречу с господином Шойгу и нашими украинскими друзьями. Мы ожидаем, что персонал, который они выбрали, быстро направят их в наш координационный центр в Стамбуле. Общая координация операции будет осуществляться отсюда", - сказал Акар в интервью CNN Turk.