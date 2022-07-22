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Тюменская область отправила первую роту контрактников для службы в ВС - РИА Новости, 22.07.2022
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Тюменская область отправила первую роту контрактников для службы в ВС
Тюменская область отправила первую роту контрактников для службы в ВС - РИА Новости, 22.07.2022
Тюменская область отправила первую роту контрактников для службы в ВС
Первая рота добровольческого инженерного подразделения "Тобол" сформирована для службы по контракту в Вооруженных силах РФ и отбыла на полигон для подготовки к... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T20:17
2022-07-22T20:17
тюменская область
россия
донбасс
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ТЮМЕНЬ, 22 июл - РИА Новости. Первая рота добровольческого инженерного подразделения "Тобол" сформирована для службы по контракту в Вооруженных силах РФ и отбыла на полигон для подготовки к будущей службе.Ранее сообщалось, что в регионе для службы в Вооруженных силах РФ из контрактников сформируют отдельный инженерно-саперный батальон "Тобол", стрелковую роту "Тайга", артиллерийский дивизион "Сибирь"."В первой роте более 50 человек, около 10% - офицеры. Это активная часть граждан, которые изъявили желание помочь жителям Донбасса и в целом Вооруженным силам России. У многих есть опыт участия в боевых действиях, эти парни инженеры, водители, младшие командиры. Это реально подготовленные люди, которым нужно лишь 2-3 недели, чтобы полностью восстановить имеющиеся навыки", - сообщил РИА Новости военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.Обучение, боевое слаживание и подготовку по воинским учетным специальностям тюменские добровольцы пройдут на одном из полигонов, перед началом занятий подпишут контракты о прохождении военной службы, срок которых варьируется от трех месяцев до трех лет. После этого подразделение войдет в состав Вооруженных сил, пояснил военком.Перед отправкой на полигон добровольцы приняли участие в торжественном митинге и возложили цветы к Вечному огню. Со словами благодарности и напутствием к ним обратились представители власти, областной и городской дум, священнослужители и общественники.
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тюменская область, россия, донбасс
20:17 22.07.2022
 
Тюменская область отправила первую роту контрактников для службы в ВС

Тюменская область отправила роту контрактников подразделения "Тобол" для службы в ВС

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкШеврон на рукаве новой формы для военнослужащих российской армии
Шеврон на рукаве новой формы для военнослужащих российской армии - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Шеврон на рукаве новой формы для военнослужащих российской армии. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 22 июл - РИА Новости. Первая рота добровольческого инженерного подразделения "Тобол" сформирована для службы по контракту в Вооруженных силах РФ и отбыла на полигон для подготовки к будущей службе.
Ранее сообщалось, что в регионе для службы в Вооруженных силах РФ из контрактников сформируют отдельный инженерно-саперный батальон "Тобол", стрелковую роту "Тайга", артиллерийский дивизион "Сибирь".
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"В первой роте более 50 человек, около 10% - офицеры. Это активная часть граждан, которые изъявили желание помочь жителям Донбасса и в целом Вооруженным силам России. У многих есть опыт участия в боевых действиях, эти парни инженеры, водители, младшие командиры. Это реально подготовленные люди, которым нужно лишь 2-3 недели, чтобы полностью восстановить имеющиеся навыки", - сообщил РИА Новости военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.
Обучение, боевое слаживание и подготовку по воинским учетным специальностям тюменские добровольцы пройдут на одном из полигонов, перед началом занятий подпишут контракты о прохождении военной службы, срок которых варьируется от трех месяцев до трех лет. После этого подразделение войдет в состав Вооруженных сил, пояснил военком.
Перед отправкой на полигон добровольцы приняли участие в торжественном митинге и возложили цветы к Вечному огню. Со словами благодарности и напутствием к ним обратились представители власти, областной и городской дум, священнослужители и общественники.
"Отправляясь на эту службу, вы отвечаете за честь не только своих имен, но и высокого и гордого имени воинов-сибиряков. Для правительства Тюменской области большая честь направлять отдельное сформированное из наших земляков подразделение на службу в армию. Желаю вам всем удачи!" - обратился к добровольцам заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.
 
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