https://ria.ru/20220722/vrachi-1804413667.html

На Кубани планируют построить 18 офисов врачей общей практики в 2022 году

На Кубани планируют построить 18 офисов врачей общей практики в 2022 году - РИА Новости, 22.07.2022

На Кубани планируют построить 18 офисов врачей общей практики в 2022 году

На Кубани планируется построить 18 офисов врачей общей практики, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T21:29

2022-07-22T21:29

2022-07-22T21:29

краснодарский край

вениамин кондратьев

анапа

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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. На Кубани планируется построить 18 офисов врачей общей практики, сообщает администрация Краснодарского края.Уточняется, что речь об этом шла во время "часа контроля", который провел губернатор региона Вениамин Кондратьев. Участие в совещании приняли вице-губернаторы, руководители ведомств, главы городов и районов.Тем не менее, как отметил губернатор, с отставанием ведут работы в Мостовском, Новокубанском, Усть-Лабинском, Анапе, Темрюкском и других районах."Главы, необходимо ускоряться. Это, прежде всего, не мои поручения, а людей. И мы не можем их подвести. Все объекты должны быть завершены в установленные сроки", – призвал Кондратьев.Замглавы региона Анна Минькова заявила, что перенос сроков по ряду объектов возник из-за удорожания материалов. "Несмотря на повышение цен, мы не снижаем объемы строительства, выделяем на эти цели средства из регионального бюджета и доводим их до муниципалитетов в полном объеме. Поэтому объекты должны быть построены вовремя", – заключила Минькова.

https://ria.ru/20220721/podderzhka-1804157293.html

анапа

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

вениамин кондратьев, анапа