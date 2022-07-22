https://ria.ru/20220722/vrachi-1804413667.html
На Кубани планируют построить 18 офисов врачей общей практики в 2022 году
На Кубани планируют построить 18 офисов врачей общей практики в 2022 году - РИА Новости, 22.07.2022
На Кубани планируют построить 18 офисов врачей общей практики в 2022 году
На Кубани планируется построить 18 офисов врачей общей практики, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T21:29
2022-07-22T21:29
2022-07-22T21:29
краснодарский край
вениамин кондратьев
анапа
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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. На Кубани планируется построить 18 офисов врачей общей практики, сообщает администрация Краснодарского края.Уточняется, что речь об этом шла во время "часа контроля", который провел губернатор региона Вениамин Кондратьев. Участие в совещании приняли вице-губернаторы, руководители ведомств, главы городов и районов.Тем не менее, как отметил губернатор, с отставанием ведут работы в Мостовском, Новокубанском, Усть-Лабинском, Анапе, Темрюкском и других районах."Главы, необходимо ускоряться. Это, прежде всего, не мои поручения, а людей. И мы не можем их подвести. Все объекты должны быть завершены в установленные сроки", – призвал Кондратьев.Замглавы региона Анна Минькова заявила, что перенос сроков по ряду объектов возник из-за удорожания материалов. "Несмотря на повышение цен, мы не снижаем объемы строительства, выделяем на эти цели средства из регионального бюджета и доводим их до муниципалитетов в полном объеме. Поэтому объекты должны быть построены вовремя", – заключила Минькова.
https://ria.ru/20220721/podderzhka-1804157293.html
анапа
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, анапа
На Кубани планируют построить 18 офисов врачей общей практики в 2022 году
На Кубани планируют построить 18 офисов врачей общей практики в 2022 году
КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. На Кубани планируется построить 18 офисов врачей общей практики, сообщает администрация Краснодарского края.
Уточняется, что речь об этом шла во время "часа контроля", который провел губернатор региона Вениамин Кондратьев. Участие в совещании приняли вице-губернаторы, руководители ведомств, главы городов и районов.
"На контроле остаются 648 поручений. Большинство из них даны во время общения с жителями в ходе выездов и личных приемов, и касаются уровня жизни, в первую очередь в сельских территориях. В этом году из краевого бюджета мы выделили более 400 миллионов рублей на строительство 18 офисов врачей общей практики. Средства доведены муниципалитетам еще в марте", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Тем не менее, как отметил губернатор, с отставанием ведут работы в Мостовском, Новокубанском, Усть-Лабинском, Анапе, Темрюкском и других районах.
"Главы, необходимо ускоряться. Это, прежде всего, не мои поручения, а людей. И мы не можем их подвести. Все объекты должны быть завершены в установленные сроки", – призвал Кондратьев.
Замглавы региона Анна Минькова заявила, что перенос сроков по ряду объектов возник из-за удорожания материалов. "Несмотря на повышение цен, мы не снижаем объемы строительства, выделяем на эти цели средства из регионального бюджета и доводим их до муниципалитетов в полном объеме. Поэтому объекты должны быть построены вовремя", – заключила Минькова.