Рейтинг@Mail.ru
При авиаударе Израиля в Сирии погибли трое военных - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/voennye-1804164547.html
При авиаударе Израиля в Сирии погибли трое военных
При авиаударе Израиля в Сирии погибли трое военных - РИА Новости, 22.07.2022
При авиаударе Израиля в Сирии погибли трое военных
Трое сирийских военнослужащих погибли и семь получили ранения в результате авиаудара со стороны Израиля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на минобороны РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T02:14
2022-07-22T02:18
израиль
в мире
дамаск (город)
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728355961_0:280:2016:1414_1920x0_80_0_0_9459816ac501a45e4947bebbd6f07d16.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Трое сирийских военнослужащих погибли и семь получили ранения в результате авиаудара со стороны Израиля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на минобороны САР.ЦАХАЛ продолжает обстрелы Арабской республики, огонь открывается в том числе и по гражданским объектам.Ранее Россия Иран и Турция осудили атаки Израиля на Сирию, расценив их как нарушение международного права, международного гуманитарного права, независимости и территориальной целостности страны.
https://ria.ru/20220704/siriya-1800205772.html
израиль
дамаск (город)
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728355961_81:61:2016:1512_1920x0_80_0_0_fe36801233d317b2778765728d381fe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, дамаск (город), сирия
02:14 22.07.2022 (обновлено: 02:18 22.07.2022)
 
При авиаударе Израиля в Сирии погибли трое военных

Минобороны Сирии: трое сирийских военных погибли и семь ранены при авиаударе Израиля

© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Трое сирийских военнослужащих погибли и семь получили ранения в результате авиаудара со стороны Израиля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на минобороны САР.
"Противник в лице Израиля нанес авиаудар <...> со стороны оккупированных сирийских Голан. <...> В результате агрессии погибли три солдата и еще семь получили ранения", — говорится в заявлении.
ЦАХАЛ продолжает обстрелы Арабской республики, огонь открывается в том числе и по гражданским объектам.
Ранее Россия Иран и Турция осудили атаки Израиля на Сирию, расценив их как нарушение международного права, международного гуманитарного права, независимости и территориальной целостности страны.
Сирия - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 20:31
В МИД России осудили израильские авиаудары по территории Сирии
 
ИзраильВ миреДамаск (город)Сирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала