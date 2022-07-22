https://ria.ru/20220722/voennye-1804164547.html

При авиаударе Израиля в Сирии погибли трое военных

При авиаударе Израиля в Сирии погибли трое военных - РИА Новости, 22.07.2022

При авиаударе Израиля в Сирии погибли трое военных

Трое сирийских военнослужащих погибли и семь получили ранения в результате авиаудара со стороны Израиля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на минобороны РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T02:14

2022-07-22T02:14

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Трое сирийских военнослужащих погибли и семь получили ранения в результате авиаудара со стороны Израиля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на минобороны САР.ЦАХАЛ продолжает обстрелы Арабской республики, огонь открывается в том числе и по гражданским объектам.Ранее Россия Иран и Турция осудили атаки Израиля на Сирию, расценив их как нарушение международного права, международного гуманитарного права, независимости и территориальной целостности страны.

https://ria.ru/20220704/siriya-1800205772.html

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израиль, в мире, дамаск (город), сирия