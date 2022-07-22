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При авиаударе Израиля в Сирии погибли трое военных
При авиаударе Израиля в Сирии погибли трое военных - РИА Новости, 22.07.2022
При авиаударе Израиля в Сирии погибли трое военных
Трое сирийских военнослужащих погибли и семь получили ранения в результате авиаудара со стороны Израиля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на минобороны РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T02:14
2022-07-22T02:14
2022-07-22T02:18
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Трое сирийских военнослужащих погибли и семь получили ранения в результате авиаудара со стороны Израиля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на минобороны САР.ЦАХАЛ продолжает обстрелы Арабской республики, огонь открывается в том числе и по гражданским объектам.Ранее Россия Иран и Турция осудили атаки Израиля на Сирию, расценив их как нарушение международного права, международного гуманитарного права, независимости и территориальной целостности страны.
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израиль, в мире, дамаск (город), сирия
02:14 22.07.2022 (обновлено: 02:18 22.07.2022)
При авиаударе Израиля в Сирии погибли трое военных
Минобороны Сирии: трое сирийских военных погибли и семь ранены при авиаударе Израиля
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Трое сирийских военнослужащих погибли и семь получили ранения в результате авиаудара со стороны Израиля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на минобороны САР.
"Противник в лице Израиля
нанес авиаудар <...> со стороны оккупированных сирийских Голан. <...> В результате агрессии погибли три солдата и еще семь получили ранения", — говорится в заявлении.
ЦАХАЛ продолжает обстрелы Арабской республики, огонь открывается в том числе и по гражданским объектам.
Ранее Россия Иран и Турция осудили атаки Израиля на Сирию, расценив их как нарушение международного права, международного гуманитарного права, независимости и территориальной целостности страны.