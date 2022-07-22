https://ria.ru/20220722/valyuta-1804293920.html

ЦБ будет вынужден продлить ограничения по выдаче наличной валюты в сентябре

ЦБ будет вынужден продлить ограничения по выдаче наличной валюты в сентябре - РИА Новости, 22.07.2022

ЦБ будет вынужден продлить ограничения по выдаче наличной валюты в сентябре

Банк России планирует в сентябре продлить действие ограничений на выдачу наличной валюты, сообщила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:00

2022-07-22T16:00

2022-07-22T17:34

экономика

валюта

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Банк России планирует в сентябре продлить действие ограничений на выдачу наличной валюты, сообщила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.Она пояснила, что это связано с действием антироссийских санкций — недружественные страны сохраняют в силе запрет на ввоз банкнот в Россию.Регулятор 9 марта установил временный порядок операций с наличной валютой. Отмечалось, что он будет действовать до 9 сентября. Так, пока действуют ограничения, клиент банка в общей сложности может снять наличными со своего счета не более десяти тысяч долларов или эквивалент этой суммы в другой валюте. Снять больше можно только в рублях по курсу ЦБ.ЕС в начале марта запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать в Россию банкноты евро. При этом предусмотрены исключения — в частности, запрет не должен распространяться на продажу банкнот для личного использования физлицами, путешествующими в Россию, или ближайшими родственниками, путешествующими с ними.В середине марта президент США Джо Байден также запретил своим указом продажу или иные поставки в Россию долларовых банкнот.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, валюта, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина