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ЦБ будет вынужден продлить ограничения по выдаче наличной валюты в сентябре - РИА Новости, 22.07.2022
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ЦБ будет вынужден продлить ограничения по выдаче наличной валюты в сентябре
ЦБ будет вынужден продлить ограничения по выдаче наличной валюты в сентябре - РИА Новости, 22.07.2022
ЦБ будет вынужден продлить ограничения по выдаче наличной валюты в сентябре
Банк России планирует в сентябре продлить действие ограничений на выдачу наличной валюты, сообщила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:00
2022-07-22T17:34
экономика
валюта
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Банк России планирует в сентябре продлить действие ограничений на выдачу наличной валюты, сообщила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.Она пояснила, что это связано с действием антироссийских санкций — недружественные страны сохраняют в силе запрет на ввоз банкнот в Россию.Регулятор 9 марта установил временный порядок операций с наличной валютой. Отмечалось, что он будет действовать до 9 сентября. Так, пока действуют ограничения, клиент банка в общей сложности может снять наличными со своего счета не более десяти тысяч долларов или эквивалент этой суммы в другой валюте. Снять больше можно только в рублях по курсу ЦБ.ЕС в начале марта запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать в Россию банкноты евро. При этом предусмотрены исключения — в частности, запрет не должен распространяться на продажу банкнот для личного использования физлицами, путешествующими в Россию, или ближайшими родственниками, путешествующими с ними.В середине марта президент США Джо Байден также запретил своим указом продажу или иные поставки в Россию долларовых банкнот.
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экономика, валюта, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
16:00 22.07.2022 (обновлено: 17:34 22.07.2022)
 
ЦБ будет вынужден продлить ограничения по выдаче наличной валюты в сентябре

Банк России продлит в сентябре ограничения на выдачу наличной иностранной валюты

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Банк России планирует в сентябре продлить действие ограничений на выдачу наличной валюты, сообщила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Она пояснила, что это связано с действием антироссийских санкций — недружественные страны сохраняют в силе запрет на ввоз банкнот в Россию.

"При этом наши банки должны иметь возможность обеспечивать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета и получение суммы в рамках разрешенного лимита десять тысяч. Именно поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые ввели в начале марта", — добавила председатель ЦБ.

Регулятор 9 марта установил временный порядок операций с наличной валютой. Отмечалось, что он будет действовать до 9 сентября. Так, пока действуют ограничения, клиент банка в общей сложности может снять наличными со своего счета не более десяти тысяч долларов или эквивалент этой суммы в другой валюте. Снять больше можно только в рублях по курсу ЦБ.
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В середине марта президент США Джо Байден также запретил своим указом продажу или иные поставки в Россию долларовых банкнот.
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