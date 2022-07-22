16:00 22.07.2022 (обновлено: 17:34 22.07.2022)
ЦБ будет вынужден продлить ограничения по выдаче наличной валюты в сентябре
Банк России продлит в сентябре ограничения на выдачу наличной иностранной валюты
Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Банк России планирует в сентябре продлить действие ограничений на выдачу наличной валюты, сообщила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Она пояснила, что это связано с действием антироссийских санкций — недружественные страны сохраняют в силе запрет на ввоз банкнот в Россию.
"При этом наши банки должны иметь возможность обеспечивать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета и получение суммы в рамках разрешенного лимита десять тысяч. Именно поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые ввели в начале марта", — добавила председатель ЦБ.
Регулятор 9 марта установил временный порядок операций с наличной валютой. Отмечалось, что он будет действовать до 9 сентября. Так, пока действуют ограничения, клиент банка в общей сложности может снять наличными со своего счета не более десяти тысяч долларов или эквивалент этой суммы в другой валюте. Снять больше можно только в рублях по курсу ЦБ.
ЕС в начале марта запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать в Россию банкноты евро. При этом предусмотрены исключения — в частности, запрет не должен распространяться на продажу банкнот для личного использования физлицами, путешествующими в Россию, или ближайшими родственниками, путешествующими с ними.
В середине марта президент США Джо Байден также запретил своим указом продажу или иные поставки в Россию долларовых банкнот.