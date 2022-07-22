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Боевики теробороны Украины похищают пророссийских граждан - РИА Новости, 22.07.2022
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Боевики теробороны Украины похищают пророссийских граждан
Боевики теробороны Украины похищают пророссийских граждан - РИА Новости, 22.07.2022
Боевики теробороны Украины похищают пророссийских граждан
Боевики теробороны в Сумской области Украины выявляют граждан, которые выражают пророссийские взгляды, применяют к ним физическое насилие, увозят в неизвестном... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T21:48
2022-07-22T21:48
в мире
служба безопасности украины
сумская область
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Боевики теробороны в Сумской области Украины выявляют граждан, которые выражают пророссийские взгляды, применяют к ним физическое насилие, увозят в неизвестном направлении - больше их никто не видит, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации, в Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды. Граждан, в телефонах которых обнаружены переписка в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего неизвестно",- сказал Мизинцев.Он подчеркнул, что особый цинизм таких бесчеловечных действий заключается в том, что для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву жизни собственных граждан, тем самым полностью повторяя методы нацистов на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны.
сумская область
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в мире, служба безопасности украины, сумская область
21:48 22.07.2022
 
Боевики теробороны Украины похищают пророссийских граждан

Минобороны: украинские боевики похищают пророссийских граждан

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинский военнослужащий в селе Маяки Донецкой области
Украинский военнослужащий в селе Маяки Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинский военнослужащий в селе Маяки Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Боевики теробороны в Сумской области Украины выявляют граждан, которые выражают пророссийские взгляды, применяют к ним физическое насилие, увозят в неизвестном направлении - больше их никто не видит, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По имеющейся достоверной информации, в Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды. Граждан, в телефонах которых обнаружены переписка в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего неизвестно",- сказал Мизинцев.
Он подчеркнул, что особый цинизм таких бесчеловечных действий заключается в том, что для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву жизни собственных граждан, тем самым полностью повторяя методы нацистов на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны.
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