Боевики теробороны Украины похищают пророссийских граждан
Минобороны: украинские боевики похищают пророссийских граждан
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинский военнослужащий в селе Маяки Донецкой области
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинский военнослужащий в селе Маяки Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Боевики теробороны в Сумской области Украины выявляют граждан, которые выражают пророссийские взгляды, применяют к ним физическое насилие, увозят в неизвестном направлении - больше их никто не видит, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По имеющейся достоверной информации, в Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды. Граждан, в телефонах которых обнаружены переписка в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего неизвестно",- сказал Мизинцев.
Он подчеркнул, что особый цинизм таких бесчеловечных действий заключается в том, что для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву жизни собственных граждан, тем самым полностью повторяя методы нацистов на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны.