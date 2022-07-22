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Боевики теробороны Украины похищают пророссийских граждан

Боевики теробороны Украины похищают пророссийских граждан - РИА Новости, 22.07.2022

Боевики теробороны Украины похищают пророссийских граждан

Боевики теробороны в Сумской области Украины выявляют граждан, которые выражают пророссийские взгляды, применяют к ним физическое насилие, увозят в неизвестном... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T21:48

2022-07-22T21:48

2022-07-22T21:48

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Боевики теробороны в Сумской области Украины выявляют граждан, которые выражают пророссийские взгляды, применяют к ним физическое насилие, увозят в неизвестном направлении - больше их никто не видит, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации, в Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды. Граждан, в телефонах которых обнаружены переписка в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего неизвестно",- сказал Мизинцев.Он подчеркнул, что особый цинизм таких бесчеловечных действий заключается в том, что для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву жизни собственных граждан, тем самым полностью повторяя методы нацистов на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны.

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в мире, служба безопасности украины, сумская область