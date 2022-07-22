https://ria.ru/20220722/ukraina-1804415731.html
Почти 22,5 тысячи человек эвакуировали в Россию из Донбасса и с Украины
Почти 22,5 тысячи человек эвакуировали в Россию из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 22.07.2022
Почти 22,5 тысячи человек эвакуировали в Россию из Донбасса и с Украины
За сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы 22 463 человека, в том числе 3 959 детей, заявил в пятницу начальник... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T21:37
2022-07-22T21:37
2022-07-22T21:49
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. За сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы 22 463 человека, в том числе 3 959 детей, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на жесткое противодействие украинских властей, за прошедшие сутки, без их какого-либо участия, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 463 человека, в том числе 3 959 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 768 758 человек, из которых 439 880 детей", - сказал он.
https://ria.ru/20220721/medvedev-1803992953.html
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в мире, здоровье - общество, донбасс, украина
21:37 22.07.2022 (обновлено: 21:49 22.07.2022)
Почти 22,5 тысячи человек эвакуировали в Россию из Донбасса и с Украины
Минобороны: почти 22,5 тысячи человек эвакуировали в Россию из Донбасса и с Украины