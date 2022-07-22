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Украина опубликовала текст своей части продуктовой сделки - РИА Новости, 22.07.2022
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Украина опубликовала текст своей части продуктовой сделки
Украина опубликовала текст своей части продуктовой сделки - РИА Новости, 22.07.2022
Украина опубликовала текст своей части продуктовой сделки
Украинская сторона опубликовала текст своей части соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T20:15
2022-07-22T20:15
экономика
владимир зеленский
андрей сибига
владимир путин
украина
россия
оон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинская сторона опубликовала текст своей части соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.В подписанном Киевом документе, который представил в соцсетях замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига, говорится, что соглашение рассчитано на 120 дней с возможностью автоматического продления на такой же срок, если ни одна из сторон не уведомит о намерении выйти из инициативы или изменить ее.В документе отмечается, что стороны соглашения не должны атаковать торговые и гражданские суда и порты, участвующие в инициативе. Для предотвращения "провокаций и инцидентов" движение судов через морской гуманитарный коридор будет удаленно контролироваться сторонами сделки, говорится в документе. При этом, никакие корабли, самолеты и БПЛА не могут приближаться к морскому гумкоридору ближе, чем на дистанцию установленную Совместным координационным центром, без разрешения центра и после консультаций со всеми сторонами инициативы, отмечается в тексте соглашения.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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экономика, владимир зеленский, андрей сибига, владимир путин, украина, россия, оон, ситуация в днр и лнр
20:15 22.07.2022
 
Украина опубликовала текст своей части продуктовой сделки

Украинская сторона опубликовала текст своей части продуктовой сделки

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинская сторона опубликовала текст своей части соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
В подписанном Киевом документе, который представил в соцсетях замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига, говорится, что соглашение рассчитано на 120 дней с возможностью автоматического продления на такой же срок, если ни одна из сторон не уведомит о намерении выйти из инициативы или изменить ее.
В документе отмечается, что стороны соглашения не должны атаковать торговые и гражданские суда и порты, участвующие в инициативе. Для предотвращения "провокаций и инцидентов" движение судов через морской гуманитарный коридор будет удаленно контролироваться сторонами сделки, говорится в документе. При этом, никакие корабли, самолеты и БПЛА не могут приближаться к морскому гумкоридору ближе, чем на дистанцию установленную Совместным координационным центром, без разрешения центра и после консультаций со всеми сторонами инициативы, отмечается в тексте соглашения.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 19:32
Генсек ООН назвал продуктовую сделку самым значительным достижением
 
ЭкономикаВладимир ЗеленскийАндрей СибигаВладимир ПутинУкраинаРоссияООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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