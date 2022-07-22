https://ria.ru/20220722/ukraina-1804336999.html

ООН возложила ответственность за территориальные воды Украины на Киев

ООН возложила ответственность за территориальные воды Украины на Киев - РИА Новости, 22.07.2022

ООН возложила ответственность за территориальные воды Украины на Киев

Вся активность в территориальных водах Украины в рамках реализации "продуктовой сделки" будет находиться в ведении Киева, который также будет нести за это... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:31

2022-07-22T17:31

2022-07-22T18:59

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ООН, 22 июл - РИА Новости. Вся активность в территориальных водах Украины в рамках реализации "продуктовой сделки" будет находиться в ведении Киева, который также будет нести за это ответственность, заявил РИА Новости источник во Всемирной организации."Вся активность в украинских территориальных водах будет находиться в ведении и ответственности Украины", - сказал собеседник, знакомый с деталями достигнутого соглашения по экспорту украинского зерна.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. В рамках сделки разминирование портов Украины проводиться не будет, а для вывоза зерна станут использовать безопасные фарватеры. Украинские лоцманы будут руководить судами, входящими в порты Украины и покидающими их, об этом на брифинге заявил высокопоставленный представитель ООН.

https://ria.ru/20220722/produkty-1804325268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, оон, ситуация в днр и лнр, россия