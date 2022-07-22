https://ria.ru/20220722/ukraina-1804324610.html

СМИ: Киев угрожает Афинам санкциями из-за работы греческих фирм в России

СМИ: Киев угрожает Афинам санкциями из-за работы греческих фирм в России - РИА Новости, 22.07.2022

СМИ: Киев угрожает Афинам санкциями из-за работы греческих фирм в России

Украина угрожает ввести санкции против Греции из-за деятельности греческих компаний в России, пишет газета "Вима". РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:07

2022-07-22T17:07

2022-07-22T17:14

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АФИНЫ, 22 июл - РИА Новости. Украина угрожает ввести санкции против Греции из-за деятельности греческих компаний в России, пишет газета "Вима"."Несколько дней назад в МИД была направлена украинская дипломатическая нота, через которую запрашиваются разъяснения в отношении семи греческих компаний, работающих на территории России", - пишет газета.Деятельность этих компаний, как известно изданию, не подпадает под санкции, введенные против РФ на уровне Евросоюза после начала российской военной операции на Украине."Несмотря на это, Украина пригрозила санкциями Греции - стране, которая поддержала ее прямо, полностью и самым ясным образом, отправив оружие и гуманитарную помощь, приняв беженцев, приняв санкции против России", - пишет "Вима"."Это требование Киева, похоже, обеспокоило греческую сторону. Посла Украины в Афинах Сергея Шутенко вызвали в МИД, где ему сделали очень резкие замечания. Шутенко, согласно информации, утверждал, что направил соответствующую ноту по запросу своей страны, при этом у него не было достаточных пояснений относительно источников информации о деятельности греческих компаний", - сообщает газета.По ее данным, Киев почти ежедневно направляет ноты МИД Греции.Высокопоставленные дипломатические чиновники сказали газете, что ряд украинских запросов вызвал беспокойство и недовольство в Афинах, поскольку, как они говорят, Киев, похоже, потерял всякую меру в том, что и как он просит. "Большое раздражение вызвала просьба приостановить работу национального греческого телеканала OPEN, который представляет пророссийские позиции, и на это Киев получил отрицательный ответ на всех уровнях и во всех отношениях", - пишет "Вима".Множество украинских запросов включает просьбы о дополнительной финансовой поддержке, а также о поставках оружия. "В то же время прямо и косвенно высказываются протесты по поводу перевозки российской нефти в третьи страны кораблями греческих интересов", - пишет издание.После принятия в июне шестого пакета санкций против Москвы предусматривается запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, однако ограничения на нефть будут вводиться поэтапно через шесть месяцев, а на нефтепродукты после восьми месяцев, напоминает газета.

https://ria.ru/20220709/ukraina-1801191443.html

https://ria.ru/20220710/ukraina-1801508401.html

https://ria.ru/20220618/ukraina-1796404761.html

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797712894.html

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