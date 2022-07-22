https://ria.ru/20220722/ukraina-1804287517.html

Служба безопасности Украины арестовала активы Медведчука и его жены

Служба безопасности Украины арестовала активы Медведчука и его жены - РИА Новости, 22.07.2022

Служба безопасности Украины арестовала активы Медведчука и его жены

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте активов украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко на более чем... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:45

2022-07-22T15:45

2022-07-22T16:07

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте активов украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко на более чем миллион долларов.Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело: политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20220722/zachistki-1804169921.html

https://ria.ru/20220722/dokumenty-1804165769.html

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в мире, украина, владимир зеленский, тарас козак, киев, донбасс, служба безопасности украины