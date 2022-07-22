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Служба безопасности Украины арестовала активы Медведчука и его жены - РИА Новости, 22.07.2022
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Служба безопасности Украины арестовала активы Медведчука и его жены
Служба безопасности Украины арестовала активы Медведчука и его жены - РИА Новости, 22.07.2022
Служба безопасности Украины арестовала активы Медведчука и его жены
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте активов украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко на более чем... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:45
2022-07-22T16:07
в мире
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владимир зеленский
тарас козак
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донбасс
служба безопасности украины
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте активов украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко на более чем миллион долларов.Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело: политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
https://ria.ru/20220722/zachistki-1804169921.html
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в мире, украина, владимир зеленский, тарас козак, киев, донбасс, служба безопасности украины
15:45 22.07.2022 (обновлено: 16:07 22.07.2022)
 
Служба безопасности Украины арестовала активы Медведчука и его жены

Служба безопасности Украины арестовала активы Медведчука на более чем миллион долларов

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте активов украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко на более чем миллион долларов.

"По инициативе СБУ арестованы дополнительные активы Медведчука и Марченко, которыми управляли из РФ. Решением суда наложен арест в частности на: корпоративные права на ООО с уставным капиталом 38 миллионов гривен (более одного миллиона долларов — Прим. ред.), банковские счета на 1,3 миллиона гривен (более 35 тысяч долларов — Прим. ред.), два земельных участка площадью 3 и 5 га, помещения двух отельных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тысяч квадратных метров", говорится в сообщении в телеграм-канале СБУ.

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Источник: СБУ готовит в Николаеве зачистки от нелояльных Киеву граждан
Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело: политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
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