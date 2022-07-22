15:45 22.07.2022 (обновлено: 16:07 22.07.2022)
Служба безопасности Украины арестовала активы Медведчука и его жены
Служба безопасности Украины арестовала активы Медведчука на более чем миллион долларов
© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте активов украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко на более чем миллион долларов.
"По инициативе СБУ арестованы дополнительные активы Медведчука и Марченко, которыми управляли из РФ. Решением суда наложен арест в частности на: корпоративные права на ООО с уставным капиталом 38 миллионов гривен (более одного миллиона долларов — Прим. ред.), банковские счета на 1,3 миллиона гривен (более 35 тысяч долларов — Прим. ред.), два земельных участка площадью 3 и 5 га, помещения двух отельных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении в телеграм-канале СБУ.
Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело: политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.