https://ria.ru/20220722/ukraina-1804254688.html

Власти Херсонской области поставили диагноз киевским властям

Власти Херсонской области поставили диагноз киевским властям - РИА Новости, 22.07.2022

Власти Херсонской области поставили диагноз киевским властям

Звучащие от киевских властей заявления, касающиеся Херсонской области, говорят о царящей в руководстве Украины истерии и шизофрении, а также непонимании... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:19

2022-07-22T14:19

2022-07-22T14:22

в мире

херсонская область

запорожская область

россия

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789945754_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_907bfcaa1121385a24ec674f9af12f45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Звучащие от киевских властей заявления, касающиеся Херсонской области, говорят о царящей в руководстве Украины истерии и шизофрении, а также непонимании глобальных политических процессов, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, отметив, что регион "навсегда уже Россия".По его словам, представители киевской власти, делая заявления якобы от имени украинского народа, продолжают "истерические вопли" и угрозы о "контрнаступлении" на Херсонскую область.При этом Стремоусов подчеркнул, что жителям области ничего не угрожает. "Сбиваем мы HIMARS (американская ракетная система залпового огня – ред.), закончилась непонятная истерия контрнаступления, которая каждый день три месяца на уровне недалеких людей продолжает постоянно забрасываться в состояние спокойного жизненного благополучия жителей Херсонской области", - отметил он.Стремоусов повторил тезис о решимости Херсонской области "до конца быть сыновьями своего Отечества, нашей Родины, Родины русского человека". "Херсон и Херсонская область навсегда уже Россия", - сказал замглавы администрации региона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803934228.html

https://ria.ru/20220720/ukraina-1803683013.html

херсонская область

запорожская область

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсонская область , запорожская область, россия, украина, киев