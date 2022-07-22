Рейтинг@Mail.ru
Власти Херсонской области поставили диагноз киевским властям - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/ukraina-1804254688.html
Власти Херсонской области поставили диагноз киевским властям
Власти Херсонской области поставили диагноз киевским властям - РИА Новости, 22.07.2022
Власти Херсонской области поставили диагноз киевским властям
Звучащие от киевских властей заявления, касающиеся Херсонской области, говорят о царящей в руководстве Украины истерии и шизофрении, а также непонимании... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:19
2022-07-22T14:22
в мире
херсонская область
запорожская область
россия
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789945754_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_907bfcaa1121385a24ec674f9af12f45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Звучащие от киевских властей заявления, касающиеся Херсонской области, говорят о царящей в руководстве Украины истерии и шизофрении, а также непонимании глобальных политических процессов, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, отметив, что регион "навсегда уже Россия".По его словам, представители киевской власти, делая заявления якобы от имени украинского народа, продолжают "истерические вопли" и угрозы о "контрнаступлении" на Херсонскую область.При этом Стремоусов подчеркнул, что жителям области ничего не угрожает. "Сбиваем мы HIMARS (американская ракетная система залпового огня – ред.), закончилась непонятная истерия контрнаступления, которая каждый день три месяца на уровне недалеких людей продолжает постоянно забрасываться в состояние спокойного жизненного благополучия жителей Херсонской области", - отметил он.Стремоусов повторил тезис о решимости Херсонской области "до конца быть сыновьями своего Отечества, нашей Родины, Родины русского человека". "Херсон и Херсонская область навсегда уже Россия", - сказал замглавы администрации региона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803934228.html
https://ria.ru/20220720/ukraina-1803683013.html
херсонская область
запорожская область
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789945754_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f582f968d9a07b00970cf8802a66627e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , запорожская область, россия, украина, киев
14:19 22.07.2022 (обновлено: 14:22 22.07.2022)
 
Власти Херсонской области поставили диагноз киевским властям

Замглавы ВГА Стремоусов поставил диагноз киевским властям: истерия

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Звучащие от киевских властей заявления, касающиеся Херсонской области, говорят о царящей в руководстве Украины истерии и шизофрении, а также непонимании глобальных политических процессов, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, отметив, что регион "навсегда уже Россия".
"Независимость тридцатилетняя Украины от здравого рассудка еще раз подытожила диагноз: махровая шизофрения, калейдоскопический идиотизм и непонимание некоторых глобальных политических процессов – вот диагноз руководства Украины", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, представители киевской власти, делая заявления якобы от имени украинского народа, продолжают "истерические вопли" и угрозы о "контрнаступлении" на Херсонскую область.
При этом Стремоусов подчеркнул, что жителям области ничего не угрожает. "Сбиваем мы HIMARS (американская ракетная система залпового огня – ред.), закончилась непонятная истерия контрнаступления, которая каждый день три месяца на уровне недалеких людей продолжает постоянно забрасываться в состояние спокойного жизненного благополучия жителей Херсонской области", - отметил он.
Передвигаться можно только с проводником – военкор о минировании лепестками на харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 08:26Специальная военная операция на Украине
ВСУ начали дистанционно применять "подлые мины" на харьковском направлении
Стремоусов повторил тезис о решимости Херсонской области "до конца быть сыновьями своего Отечества, нашей Родины, Родины русского человека". "Херсон и Херсонская область навсегда уже Россия", - сказал замглавы администрации региона.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 12:49Специальная военная операция на Украине
В Херсонской и Запорожской областях задержали вооруженных пособников ВСУ
 
В миреХерсонская областьЗапорожская областьРоссияУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала