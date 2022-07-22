14:19 22.07.2022 (обновлено: 14:22 22.07.2022)
Власти Херсонской области поставили диагноз киевским властям
Замглавы ВГА Стремоусов поставил диагноз киевским властям: истерия
Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Звучащие от киевских властей заявления, касающиеся Херсонской области, говорят о царящей в руководстве Украины истерии и шизофрении, а также непонимании глобальных политических процессов, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, отметив, что регион "навсегда уже Россия".
"Независимость тридцатилетняя Украины от здравого рассудка еще раз подытожила диагноз: махровая шизофрения, калейдоскопический идиотизм и непонимание некоторых глобальных политических процессов – вот диагноз руководства Украины", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, представители киевской власти, делая заявления якобы от имени украинского народа, продолжают "истерические вопли" и угрозы о "контрнаступлении" на Херсонскую область.
При этом Стремоусов подчеркнул, что жителям области ничего не угрожает. "Сбиваем мы HIMARS (американская ракетная система залпового огня – ред.), закончилась непонятная истерия контрнаступления, которая каждый день три месяца на уровне недалеких людей продолжает постоянно забрасываться в состояние спокойного жизненного благополучия жителей Херсонской области", - отметил он.
Стремоусов повторил тезис о решимости Херсонской области "до конца быть сыновьями своего Отечества, нашей Родины, Родины русского человека". "Херсон и Херсонская область навсегда уже Россия", - сказал замглавы администрации региона.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.