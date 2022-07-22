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На Украине раскрыли нелегальную продажу амуниции на 200 тысяч долларов - РИА Новости, 22.07.2022
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На Украине раскрыли нелегальную продажу амуниции на 200 тысяч долларов
На Украине раскрыли нелегальную продажу амуниции на 200 тысяч долларов - РИА Новости, 22.07.2022
На Украине раскрыли нелегальную продажу амуниции на 200 тысяч долларов
Киевская городская прокуратура выявила незаконную продажу военной амуниции Нацгвардии Украины на сумму, превышающую 200 тысяч долларов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:56
2022-07-22T16:18
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Киевская городская прокуратура выявила незаконную продажу военной амуниции Нацгвардии Украины на сумму, превышающую 200 тысяч долларов, сообщила пресс-служба ведомства."Разоблачено и сообщено о подозрении двум предпринимателям, организовавшим схему продажи гуманитарной помощи для военнослужащих", — отметили там.У подозреваемых изъяли часть нереализованной военной амуниции и 120 тысяч незарегистрированных патронов к огнестрельному оружию. Рыночная стоимость военного снаряжения составляет около восьми миллионов гривен (около 217 тысяч долларов).По данным следствия, руководитель и основатель сети предприятий по продаже товаров военного назначения обратились в одну из воинских частей Нацгвардии Украины в Киеве с просьбой "предоставить их предприятию сертификат конечного потребителя" с целью ввоза на таможенную территорию страны военной амуниции."Получив сертификат, предприниматели ввезли на территорию Украины из Республики Польша груз из 1500 бронепластин и 300 баллистических шлемов. Военная амуниция была оформлена как гуманитарная помощь", — уточнили в прокуратуре.Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Им грозит до семи лет лишения свободы.Ранее министр МВД Украины Денис Монастырский в эфире телеканала "Рада" заявил, что правоохранители расследуют 247 уголовных дел по хищению гуманитарной помощи, лидирует в мошеннических схемах перепродажа автомобилей, купленных для военных.
https://ria.ru/20220705/oruzhie-1800523048.html
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в мире, украина, мвд украины
12:56 22.07.2022 (обновлено: 16:18 22.07.2022)
 
На Украине раскрыли нелегальную продажу амуниции на 200 тысяч долларов

В Киеве раскрыли нелегальную продажу гумпомощи в виде снаряжения на 200 тысяч долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Киевская городская прокуратура выявила незаконную продажу военной амуниции Нацгвардии Украины на сумму, превышающую 200 тысяч долларов, сообщила пресс-служба ведомства.
"Разоблачено и сообщено о подозрении двум предпринимателям, организовавшим схему продажи гуманитарной помощи для военнослужащих", — отметили там.
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По данным следствия, руководитель и основатель сети предприятий по продаже товаров военного назначения обратились в одну из воинских частей Нацгвардии Украины в Киеве с просьбой "предоставить их предприятию сертификат конечного потребителя" с целью ввоза на таможенную территорию страны военной амуниции.
"Получив сертификат, предприниматели ввезли на территорию Украины из Республики Польша груз из 1500 бронепластин и 300 баллистических шлемов. Военная амуниция была оформлена как гуманитарная помощь", — уточнили в прокуратуре.
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