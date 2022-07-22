12:56 22.07.2022 (обновлено: 16:18 22.07.2022)
На Украине раскрыли нелегальную продажу амуниции на 200 тысяч долларов
В Киеве раскрыли нелегальную продажу гумпомощи в виде снаряжения на 200 тысяч долларов
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Киевская городская прокуратура выявила незаконную продажу военной амуниции Нацгвардии Украины на сумму, превышающую 200 тысяч долларов, сообщила пресс-служба ведомства.
"Разоблачено и сообщено о подозрении двум предпринимателям, организовавшим схему продажи гуманитарной помощи для военнослужащих", — отметили там.
У подозреваемых изъяли часть нереализованной военной амуниции и 120 тысяч незарегистрированных патронов к огнестрельному оружию. Рыночная стоимость военного снаряжения составляет около восьми миллионов гривен (около 217 тысяч долларов).
По данным следствия, руководитель и основатель сети предприятий по продаже товаров военного назначения обратились в одну из воинских частей Нацгвардии Украины в Киеве с просьбой "предоставить их предприятию сертификат конечного потребителя" с целью ввоза на таможенную территорию страны военной амуниции.
"Получив сертификат, предприниматели ввезли на территорию Украины из Республики Польша груз из 1500 бронепластин и 300 баллистических шлемов. Военная амуниция была оформлена как гуманитарная помощь", — уточнили в прокуратуре.
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее министр МВД Украины Денис Монастырский в эфире телеканала "Рада" заявил, что правоохранители расследуют 247 уголовных дел по хищению гуманитарной помощи, лидирует в мошеннических схемах перепродажа автомобилей, купленных для военных.