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СМИ назвали причину сокращения поддержки Украины со стороны Запада - РИА Новости, 22.07.2022
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СМИ назвали причину сокращения поддержки Украины со стороны Запада
СМИ назвали причину сокращения поддержки Украины со стороны Запада - РИА Новости, 22.07.2022
СМИ назвали причину сокращения поддержки Украины со стороны Запада
Военная помощь Украине со стороны западных стран сокращается, в частности из-за появившихся сомнений в победе Киева в "войне на истощение", пишет газета The New РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:47
2022-07-22T15:19
украина
россия
нато
в мире
министерство обороны сша
сша
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Военная помощь Украине со стороны западных стран сокращается, в частности из-за появившихся сомнений в победе Киева в "войне на истощение", пишет газета The New York Times.Как сообщает издание, киевские власти пытаются доказать, что победу в конфликте можно одержать с помощью западных вооружений, к поставкам которых они не перестают призывать. Так, новая партия военной помощи, куда вошли американские РЗСО HIMARS, позволила ВСУ нанести удар по Новой Каховке, в результате чего взорвались склады с селитрой, оказались разрушены жилые дома, погибли и пострадали люди.Тем не менее нескончаемые призывы Киева настолько участились, что некоторые западные страны стали воспринимать их как "нереалистичный фоновый шум", отметил автор статьи.Он сделал вывод, что многие государства озабочены неготовностью украинских войск к контрнаступлению, тогда как Минобороны США опасается потенциального истощения собственных запасов вооружения в предстоящие месяцы.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Владимир Зеленский отдал приказ вернуть юг страны под контроль Киева. С этой целью собирают "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь, вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что украинская армия вскоре начнет контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью ВКС России.
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украина, россия, нато, в мире, министерство обороны сша, сша, вооруженные силы украины, владимир путин
12:47 22.07.2022 (обновлено: 15:19 22.07.2022)
 
СМИ назвали причину сокращения поддержки Украины со стороны Запада

New York Times: Запад озабочен не готовностью ВСУ к контрнаступлению на юге Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Военная помощь Украине со стороны западных стран сокращается, в частности из-за появившихся сомнений в победе Киева в "войне на истощение", пишет газета The New York Times.
Как сообщает издание, киевские власти пытаются доказать, что победу в конфликте можно одержать с помощью западных вооружений, к поставкам которых они не перестают призывать.
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Так, новая партия военной помощи, куда вошли американские РЗСО HIMARS, позволила ВСУ нанести удар по Новой Каховке, в результате чего взорвались склады с селитрой, оказались разрушены жилые дома, погибли и пострадали люди.
Тем не менее нескончаемые призывы Киева настолько участились, что некоторые западные страны стали воспринимать их как "нереалистичный фоновый шум", отметил автор статьи.
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Он сделал вывод, что многие государства озабочены неготовностью украинских войск к контрнаступлению, тогда как Минобороны США опасается потенциального истощения собственных запасов вооружения в предстоящие месяцы.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Владимир Зеленский отдал приказ вернуть юг страны под контроль Киева. С этой целью собирают "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь, вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что украинская армия вскоре начнет контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.
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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью ВКС России.
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УкраинаРоссияНАТОВ миреМинистерство обороны СШАСШАВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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