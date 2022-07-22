https://ria.ru/20220722/ukraina-1804228989.html

СМИ назвали причину сокращения поддержки Украины со стороны Запада

СМИ назвали причину сокращения поддержки Украины со стороны Запада - РИА Новости, 22.07.2022

СМИ назвали причину сокращения поддержки Украины со стороны Запада

Военная помощь Украине со стороны западных стран сокращается, в частности из-за появившихся сомнений в победе Киева в "войне на истощение", пишет газета The New РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:47

2022-07-22T12:47

2022-07-22T15:19

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владимир путин

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Военная помощь Украине со стороны западных стран сокращается, в частности из-за появившихся сомнений в победе Киева в "войне на истощение", пишет газета The New York Times.Как сообщает издание, киевские власти пытаются доказать, что победу в конфликте можно одержать с помощью западных вооружений, к поставкам которых они не перестают призывать. Так, новая партия военной помощи, куда вошли американские РЗСО HIMARS, позволила ВСУ нанести удар по Новой Каховке, в результате чего взорвались склады с селитрой, оказались разрушены жилые дома, погибли и пострадали люди.Тем не менее нескончаемые призывы Киева настолько участились, что некоторые западные страны стали воспринимать их как "нереалистичный фоновый шум", отметил автор статьи.Он сделал вывод, что многие государства озабочены неготовностью украинских войск к контрнаступлению, тогда как Минобороны США опасается потенциального истощения собственных запасов вооружения в предстоящие месяцы.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Владимир Зеленский отдал приказ вернуть юг страны под контроль Киева. С этой целью собирают "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь, вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что украинская армия вскоре начнет контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью ВКС России.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

https://ria.ru/20220721/ukraina-1804151388.html

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, россия, нато, в мире, министерство обороны сша, сша, вооруженные силы украины, владимир путин