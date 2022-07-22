11:51 22.07.2022 (обновлено: 13:00 22.07.2022)
Артиллерия уничтожила четыре взвода украинских "Градов" и 24 взвода гаубиц
Российские артиллеристы уничтожили четыре взвода украинских "Градов" и 24 взвода гаубиц
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки в ходе спецоперации на Украине четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30, сообщило в пятницу Минобороны России.
"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.