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Артиллерия уничтожила четыре взвода украинских "Градов" и 24 взвода гаубиц - РИА Новости, 22.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/ukraina-1804214502.html
Артиллерия уничтожила четыре взвода украинских "Градов" и 24 взвода гаубиц
Артиллерия уничтожила четыре взвода украинских "Градов" и 24 взвода гаубиц - РИА Новости, 22.07.2022
Артиллерия уничтожила четыре взвода украинских "Градов" и 24 взвода гаубиц
Российские артиллеристы уничтожили за сутки в ходе спецоперации на Украине четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", 24 артиллерийских взвода... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:51
2022-07-22T13:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
рсзо 9к51 "град"
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки в ходе спецоперации на Украине четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30, сообщило в пятницу Минобороны России."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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"Тюльпаны" в действии: боевая работа 240-мм самоходного миномета на Украине
"Тюльпаны" в действии: боевая работа 240-мм самоходного миномета на Украине
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безопасность, украина, россия, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), рсзо 9к51 "град"
11:51 22.07.2022 (обновлено: 13:00 22.07.2022)
 
Артиллерия уничтожила четыре взвода украинских "Градов" и 24 взвода гаубиц

Российские артиллеристы уничтожили четыре взвода украинских "Градов" и 24 взвода гаубиц

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки в ходе спецоперации на Украине четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30, сообщило в пятницу Минобороны России.
"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РСЗО 9К51 "Град"
 
 
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