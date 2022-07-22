https://ria.ru/20220722/ukraina-1804214502.html

Артиллерия уничтожила четыре взвода украинских "Градов" и 24 взвода гаубиц

Артиллерия уничтожила четыре взвода украинских "Градов" и 24 взвода гаубиц - РИА Новости, 22.07.2022

Артиллерия уничтожила четыре взвода украинских "Градов" и 24 взвода гаубиц

Российские артиллеристы уничтожили за сутки в ходе спецоперации на Украине четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", 24 артиллерийских взвода... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:51

2022-07-22T11:51

2022-07-22T13:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

рсзо 9к51 "град"

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки в ходе спецоперации на Украине четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30, сообщило в пятницу Минобороны России."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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"Тюльпаны" в действии: боевая работа 240-мм самоходного миномета на Украине "Тюльпаны" в действии: боевая работа 240-мм самоходного миномета на Украине 2022-07-22T11:51 true PT0M43S

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), рсзо 9к51 "град"