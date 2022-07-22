https://ria.ru/20220722/ukraina-1804213443.html
ВКС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Николаеве
ВКС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Николаеве - РИА Новости, 22.07.2022
ВКС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Николаеве
ВКС России высокоточным оружием уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской мотопехотной бригады в Николаеве, потери противника составили до... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:43
2022-07-22T11:43
2022-07-22T12:40
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской мотопехотной бригады в Николаеве, потери противника составили до 30 человек, сообщили в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, оборудованный в производственном ангаре на территории промышленной зоны в восточной части города Николаев. Потери противника составили до 30 человек личного состава, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, свыше двух тысяч снарядов для РСЗО "Град", около тысячи снарядов для самоходных гаубиц "Акация", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии
11:43 22.07.2022 (обновлено: 12:40 22.07.2022)
ВКС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Николаеве
Минобороны: ВКС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Николаеве