https://ria.ru/20220722/ukraina-1804213443.html

ВКС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Николаеве

ВКС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Николаеве - РИА Новости, 22.07.2022

ВКС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Николаеве

ВКС России высокоточным оружием уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской мотопехотной бригады в Николаеве, потери противника составили до... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:43

2022-07-22T11:43

2022-07-22T12:40

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской мотопехотной бригады в Николаеве, потери противника составили до 30 человек, сообщили в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, оборудованный в производственном ангаре на территории промышленной зоны в восточной части города Николаев. Потери противника составили до 30 человек личного состава, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, свыше двух тысяч снарядов для РСЗО "Град", около тысячи снарядов для самоходных гаубиц "Акация", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии