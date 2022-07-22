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ВС России уничтожили пункт дислокации "Черной сотни" в Краматорске - РИА Новости, 22.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/ukraina-1804212275.html
ВС России уничтожили пункт дислокации "Черной сотни" в Краматорске
ВС России уничтожили пункт дислокации "Черной сотни" в Краматорске - РИА Новости, 22.07.2022
ВС России уничтожили пункт дислокации "Черной сотни" в Краматорске
Российские военные уничтожили до 300 украинских националистов-"черносотенцев", размещавшихся в одной из школ в Донецкой Народной Республике, сообщило... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:40
2022-07-22T14:58
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
краматорск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили до 300 украинских националистов-"черносотенцев", размещавшихся в одной из школ в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны.Кроме того, ВКС России нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, который находился в ангаре в промзоне на востоке Николаева. Украинские войска потеряли до 30 человек личного состава, шесть единиц бронетехники и машин, более двух тысяч снарядов для РСЗО "Град", около тысячи снарядов для самоходных гаубиц "Акация".Также оперативно-тактическая авиация уничтожила пусковую установку ЗРК "Бук-М1" в районе Черевковки в ДНР.Российские средства ПВО за сутки сбили 12 беспилотников и перехватили два снаряда РСЗО "Ураган".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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безопасность, украина, краматорск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:40 22.07.2022 (обновлено: 14:58 22.07.2022)
 
ВС России уничтожили пункт дислокации "Черной сотни" в Краматорске

Минобороны сообщило об уничтожении ВС России до 300 нацистов "Черной сотни" в Краматорске

© AP Photo / Nariman El-MoftyУкраинский военнослужащий в Краматорске
Украинский военнослужащий в Краматорске - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Украинский военнослужащий в Краматорске. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили до 300 украинских националистов-"черносотенцев", размещавшихся в одной из школ в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны.

"В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования "Черная сотня", развернутый в здании школы № 23 города Краматорска Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до 300 националистов и свыше 40 единиц специальной техники", — говорится в сводке военного ведомства от 22 июля.

Кроме того, ВКС России нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, который находился в ангаре в промзоне на востоке Николаева. Украинские войска потеряли до 30 человек личного состава, шесть единиц бронетехники и машин, более двух тысяч снарядов для РСЗО "Град", около тысячи снарядов для самоходных гаубиц "Акация".
Также оперативно-тактическая авиация уничтожила пусковую установку ЗРК "Бук-М1" в районе Черевковки в ДНР.
Российские средства ПВО за сутки сбили 12 беспилотников и перехватили два снаряда РСЗО "Ураган".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаКраматорскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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