11:40 22.07.2022 (обновлено: 14:58 22.07.2022)
ВС России уничтожили пункт дислокации "Черной сотни" в Краматорске
Минобороны сообщило об уничтожении ВС России до 300 нацистов "Черной сотни" в Краматорске
© AP Photo / Nariman El-MoftyУкраинский военнослужащий в Краматорске
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Украинский военнослужащий в Краматорске. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили до 300 украинских националистов-"черносотенцев", размещавшихся в одной из школ в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны.
"В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования "Черная сотня", развернутый в здании школы № 23 города Краматорска Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до 300 националистов и свыше 40 единиц специальной техники", — говорится в сводке военного ведомства от 22 июля.
Кроме того, ВКС России нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, который находился в ангаре в промзоне на востоке Николаева. Украинские войска потеряли до 30 человек личного состава, шесть единиц бронетехники и машин, более двух тысяч снарядов для РСЗО "Град", около тысячи снарядов для самоходных гаубиц "Акация".
Также оперативно-тактическая авиация уничтожила пусковую установку ЗРК "Бук-М1" в районе Черевковки в ДНР.
Российские средства ПВО за сутки сбили 12 беспилотников и перехватили два снаряда РСЗО "Ураган".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.