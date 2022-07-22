https://ria.ru/20220722/ukraina-1804212275.html

ВС России уничтожили пункт дислокации "Черной сотни" в Краматорске

ВС России уничтожили пункт дислокации "Черной сотни" в Краматорске - РИА Новости, 22.07.2022

ВС России уничтожили пункт дислокации "Черной сотни" в Краматорске

Российские военные уничтожили до 300 украинских националистов-"черносотенцев", размещавшихся в одной из школ в Донецкой Народной Республике, сообщило... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:40

2022-07-22T11:40

2022-07-22T14:58

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

краматорск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили до 300 украинских националистов-"черносотенцев", размещавшихся в одной из школ в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны.Кроме того, ВКС России нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, который находился в ангаре в промзоне на востоке Николаева. Украинские войска потеряли до 30 человек личного состава, шесть единиц бронетехники и машин, более двух тысяч снарядов для РСЗО "Град", около тысячи снарядов для самоходных гаубиц "Акация".Также оперативно-тактическая авиация уничтожила пусковую установку ЗРК "Бук-М1" в районе Черевковки в ДНР.Российские средства ПВО за сутки сбили 12 беспилотников и перехватили два снаряда РСЗО "Ураган".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, краматорск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)