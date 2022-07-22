https://ria.ru/20220722/ukraina-1804187182.html

В Харьковской области начал работу Пенсионный фонд

В Харьковской области начал работу Пенсионный фонд - РИА Новости, 22.07.2022

В Харьковской области начал работу Пенсионный фонд

Пенсионный фонд официально начал работу в Харьковской области, открыто несколько пунктов по выдаче денежных средств, сообщил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T09:39

2022-07-22T09:39

2022-07-22T11:05

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КУПЯНСК (Харьковская область), 22 июл - РИА Новости. Пенсионный фонд официально начал работу в Харьковской области, открыто несколько пунктов по выдаче денежных средств, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации области по социально-гуманитарным вопросам Вячеслав Матвеев.По его словам, всем гарантирована денежная помощь от РФ в размере 10 тысяч рублей.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220717/vsu-1803041141.html

https://ria.ru/20220719/urozhay-1803391998.html

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