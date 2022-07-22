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В Харьковской области начал работу Пенсионный фонд - РИА Новости, 22.07.2022
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В Харьковской области начал работу Пенсионный фонд
В Харьковской области начал работу Пенсионный фонд - РИА Новости, 22.07.2022
В Харьковской области начал работу Пенсионный фонд
Пенсионный фонд официально начал работу в Харьковской области, открыто несколько пунктов по выдаче денежных средств, сообщил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T09:39
2022-07-22T11:05
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КУПЯНСК (Харьковская область), 22 июл - РИА Новости. Пенсионный фонд официально начал работу в Харьковской области, открыто несколько пунктов по выдаче денежных средств, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации области по социально-гуманитарным вопросам Вячеслав Матвеев.По его словам, всем гарантирована денежная помощь от РФ в размере 10 тысяч рублей.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220717/vsu-1803041141.html
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в мире, харьковская область, россия, украина
09:39 22.07.2022 (обновлено: 11:05 22.07.2022)
 
В Харьковской области начал работу Пенсионный фонд

Замглавы ВГА Матвеев: Пенсионный фонд официально начал работу в Харьковской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЖенщина с украинским паспортом в офисе пенсионного фонда
Женщина с украинским паспортом в офисе пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Женщина с украинским паспортом в офисе пенсионного фонда. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУПЯНСК (Харьковская область), 22 июл - РИА Новости. Пенсионный фонд официально начал работу в Харьковской области, открыто несколько пунктов по выдаче денежных средств, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации области по социально-гуманитарным вопросам Вячеслав Матвеев.
"Сейчас всех пенсионеров заново взяли на учет, пересчитали, так как старая база осталась на украинской стороне", - пояснил он.
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В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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