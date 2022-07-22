09:30 22.07.2022 (обновлено: 19:28 22.07.2022)
В Германии назвали три главных заблуждения Запада о России
Обозреватель немецкой Die Welt Шустер: Запада допустил три ошибки в отношении России
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Немецкое издание Die Welt назвало три главных заблуждения Запада о конфликте между Россией и Украиной.
"Западные политики должны посмотреть правде в глаза: Россию не удастся изолировать, экономические санкции не приносят желаемого эффекта, Киеву не сломить десятикратное превосходство российской армии", — считает автор статьи Жак Шустер.
По его мнению, Владимир Путин не позволит поставить Москву на колени.
Он обратил внимание и на обратный эффект экономических ограничений, введенных Западом.
"Доходы России от продажи нефти и газа только увеличиваются", — констатировал Шустер.
"Вопреки тому что канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок утверждали в течение нескольких месяцев, Россия ни в коем случае не одинока. Помимо того что Кремль может рассчитывать на поддержку Китая, большинство стран мира обвиняют Европу в конфликте на Украине", — пишет Шустер.
В заключение он призвал Вашингтон к участию в переговорах Москвы и Киева.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.