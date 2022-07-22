https://ria.ru/20220722/ukraina-1804185673.html

В Германии назвали три главных заблуждения Запада о России

В Германии назвали три главных заблуждения Запада о России - РИА Новости, 22.07.2022

В Германии назвали три главных заблуждения Запада о России

Немецкое издание Die Welt назвало три главных заблуждения Запада о конфликте между Россией и Украиной. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T09:30

2022-07-22T09:30

2022-07-22T19:28

владимир зеленский

олаф шольц

анналена бербок

киев

украина

россия

меркосур

в мире

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Немецкое издание Die Welt назвало три главных заблуждения Запада о конфликте между Россией и Украиной.По его мнению, Владимир Путин не позволит поставить Москву на колени."Превосходство российской огневой мощи над Украиной десять к одному. Киеву не победить Россию", — уверен обозреватель.Он обратил внимание и на обратный эффект экономических ограничений, введенных Западом."Доходы России от продажи нефти и газа только увеличиваются", — констатировал Шустер.Кроме того, журналист напомнил, что южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР отказалась выслушать президента Украины на саммите в Парагвае."Вопреки тому что канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок утверждали в течение нескольких месяцев, Россия ни в коем случае не одинока. Помимо того что Кремль может рассчитывать на поддержку Китая, большинство стран мира обвиняют Европу в конфликте на Украине", — пишет Шустер.В заключение он призвал Вашингтон к участию в переговорах Москвы и Киева.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220720/kapitulyatsiya-1803590842.html

https://ria.ru/20220722/britaniya-1804165121.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир зеленский, олаф шольц, анналена бербок, киев, украина, россия, меркосур, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии