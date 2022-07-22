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В Германии назвали три главных заблуждения Запада о России - РИА Новости, 22.07.2022
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В Германии назвали три главных заблуждения Запада о России
В Германии назвали три главных заблуждения Запада о России - РИА Новости, 22.07.2022
В Германии назвали три главных заблуждения Запада о России
Немецкое издание Die Welt назвало три главных заблуждения Запада о конфликте между Россией и Украиной. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T09:30
2022-07-22T19:28
владимир зеленский
олаф шольц
анналена бербок
киев
украина
россия
меркосур
в мире
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Немецкое издание Die Welt назвало три главных заблуждения Запада о конфликте между Россией и Украиной.По его мнению, Владимир Путин не позволит поставить Москву на колени."Превосходство российской огневой мощи над Украиной десять к одному. Киеву не победить Россию", — уверен обозреватель.Он обратил внимание и на обратный эффект экономических ограничений, введенных Западом."Доходы России от продажи нефти и газа только увеличиваются", — констатировал Шустер.Кроме того, журналист напомнил, что южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР отказалась выслушать президента Украины на саммите в Парагвае."Вопреки тому что канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок утверждали в течение нескольких месяцев, Россия ни в коем случае не одинока. Помимо того что Кремль может рассчитывать на поддержку Китая, большинство стран мира обвиняют Европу в конфликте на Украине", — пишет Шустер.В заключение он призвал Вашингтон к участию в переговорах Москвы и Киева.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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владимир зеленский, олаф шольц, анналена бербок, киев, украина, россия, меркосур, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
09:30 22.07.2022 (обновлено: 19:28 22.07.2022)
 
В Германии назвали три главных заблуждения Запада о России

Обозреватель немецкой Die Welt Шустер: Запада допустил три ошибки в отношении России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Немецкое издание Die Welt назвало три главных заблуждения Запада о конфликте между Россией и Украиной.

"Западные политики должны посмотреть правде в глаза: Россию не удастся изолировать, экономические санкции не приносят желаемого эффекта, Киеву не сломить десятикратное превосходство российской армии", — считает автор статьи Жак Шустер.

По его мнению, Владимир Путин не позволит поставить Москву на колени.
"Превосходство российской огневой мощи над Украиной десять к одному. Киеву не победить Россию", — уверен обозреватель.
Он обратил внимание и на обратный эффект экономических ограничений, введенных Западом.
"Доходы России от продажи нефти и газа только увеличиваются", — констатировал Шустер.
Кроме того, журналист напомнил, что южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР отказалась выслушать президента Украины на саммите в Парагвае.
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"Вопреки тому что канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок утверждали в течение нескольких месяцев, Россия ни в коем случае не одинока. Помимо того что Кремль может рассчитывать на поддержку Китая, большинство стран мира обвиняют Европу в конфликте на Украине", — пишет Шустер.
В заключение он призвал Вашингтон к участию в переговорах Москвы и Киева.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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