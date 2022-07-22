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Корабль ТОФ "уничтожил" подлодку условного неприятеля на учениях - РИА Новости, 22.07.2022
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Корабль ТОФ "уничтожил" подлодку условного неприятеля на учениях
Корабль ТОФ "уничтожил" подлодку условного неприятеля на учениях - РИА Новости, 22.07.2022
Корабль ТОФ "уничтожил" подлодку условного неприятеля на учениях
Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений в заливе Петра Великого нашел и "уничтожил"... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T05:03
2022-07-22T05:03
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
армия
россия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл — РИА Новости. Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений в заливе Петра Великого нашел и "уничтожил" подводную лодку условного противника, сообщает ТОФ.По замыслу учений в заливе обнаружены признаки неопознанной подводной лодки. Экипаж БПК "Адмирал Пантелеев", находившийся в это время в море, получил команду следовать в район поиска подводной цели.Учения прошли в одном из морских полигонов в заливе Петра Великого в соответствии с планом боевой подготовки флота.По данным ТОФ, личный состав БПК "Адмирал Пантелеев" успешно выполнил учебные задачи. Роль вражеской субмарины выполняла дизель-электрическая подводная лодка проекта "Варшавянка" Тихоокеанского флота.
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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, армия, россия, владивосток
05:03 22.07.2022
 
Корабль ТОФ "уничтожил" подлодку условного неприятеля на учениях

Корабль ТОФ "уничтожил" подлодку условного неприятеля на учениях в заливе Петра Великого

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл — РИА Новости. Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений в заливе Петра Великого нашел и "уничтожил" подводную лодку условного противника, сообщает ТОФ.
По замыслу учений в заливе обнаружены признаки неопознанной подводной лодки. Экипаж БПК "Адмирал Пантелеев", находившийся в это время в море, получил команду следовать в район поиска подводной цели.

"В результате поиска подводного объекта во взаимодействии с противолодочными самолетами была обнаружена подводная лодка условного противника, предпринявшая попытки уйти от преследования. Боевые расчёты БПК "Адмирал Пантелеев" установили постоянный контакт с субмариной и уничтожили её торпедами и глубинными бомбами, условно применив по ней торпедное вооружение и реактивно-бомбометную установку "РБУ-6000", — говорится в сообщении.

Учения прошли в одном из морских полигонов в заливе Петра Великого в соответствии с планом боевой подготовки флота.
По данным ТОФ, личный состав БПК "Адмирал Пантелеев" успешно выполнил учебные задачи. Роль вражеской субмарины выполняла дизель-электрическая подводная лодка проекта "Варшавянка" Тихоокеанского флота.
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БезопасностьТихоокеанский флот ВМФ РоссииАрмияРоссияВладивосток
 
 
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