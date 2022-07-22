https://ria.ru/20220722/ucheniya-1804168950.html

Корабль ТОФ "уничтожил" подлодку условного неприятеля на учениях

Корабль ТОФ "уничтожил" подлодку условного неприятеля на учениях - РИА Новости, 22.07.2022

Корабль ТОФ "уничтожил" подлодку условного неприятеля на учениях

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений в заливе Петра Великого нашел и "уничтожил"... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T05:03

2022-07-22T05:03

2022-07-22T05:03

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

армия

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владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл — РИА Новости. Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений в заливе Петра Великого нашел и "уничтожил" подводную лодку условного противника, сообщает ТОФ.По замыслу учений в заливе обнаружены признаки неопознанной подводной лодки. Экипаж БПК "Адмирал Пантелеев", находившийся в это время в море, получил команду следовать в район поиска подводной цели.Учения прошли в одном из морских полигонов в заливе Петра Великого в соответствии с планом боевой подготовки флота.По данным ТОФ, личный состав БПК "Адмирал Пантелеев" успешно выполнил учебные задачи. Роль вражеской субмарины выполняла дизель-электрическая подводная лодка проекта "Варшавянка" Тихоокеанского флота.

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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, армия, россия, владивосток